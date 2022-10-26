Российские войска, которые прибыли в Беларусь, пока не представляют угрозы для Украины

"Во время первого нападения на Украину с беларуского плацдарма, противник задействовал около 40 батальонных тактических групп. Речь идет о войсках, которые наступали на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. По российским меркам, это были самые боеспособные, оснащенные и профессиональные подразделения", - говорится в материале.

Опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что для повторного наступления с севера оккупантам нужно снова собрать не менее 40 БТГр. При этом, если вспомнить удел предыдущей группировки, то и этой численности может оказаться слишком мало. А тех военных, которые сейчас прибывают в Беларусь из РФ - в разы меньше.

Кроме того, это почти не подготовленные мобилизованные, которые намного хуже экипированы и оснащены. Из техники с ними едут только автомобили, камазы, уралы и небольшое количество ББМ.

"Это даже не батальонные тактические группы - это маршевые батальоны, поскольку для БТГр предусмотрено штатное количество техники, например 11 танков, 33 ББМ, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки. Все это отсутствует у тех войск, которые сегодня заезжают из России в Беларусь", - рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Помимо прочего, вместо того чтобы перебрасывать технику в Беларусь, ее, наоборот, оттуда вывозят. Это фиксирует и украинская военная разведка, и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что россияне, испытывая недостаток в вооружении, уже опустошают местные склады с боеприпасами, забирают танки (в основном Т-72А) и артиллерийские системы. Это, пожалуй, является главным аргументом, отрицающим подготовку какой-либо наступательной операции со стороны Беларуси.

"Только в октябре они увезли более 100 единиц танков. В августе они, к примеру, вывезли более 12 тысяч тонн боеприпасов. Но разве это говорит о том, что готовится какое-либо вторжение с территории Беларуси, если Беларусь отдает боеприпасы и артиллерию, без которых невозможно проводить какие-то масштабные боевые действия? Мне кажется, что нет", - добавил Коваленко.