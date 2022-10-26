Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев

Зачем россияне перебрасывают войска в Беларусь, готова ли армия Лукашенко воевать против Украины и почему активность противника пока не представляет серьезной угрозы для ВСУ – ниже в материале РБК-Украина.

В Генеральном штабе считают, что угроза повторного наступления с Беларуси растет. Москва перебрасывает туда часть своих войск. А Лукашенко начал снова выдавать громкие заявления, как например, о создании с россиянами региональной группировки войск и что якобы Украина готовила удар по беларуской территории.

Говорить о том, что лидер минского режима страдает такими же империалистическими фантазиями как и Путин, не приходится. Поэтому собственных причин ввязываться в войну, кроме как давление Кремля, у него нет. И несмотря на его бравурные высказывания, оснований полагать, что Лукашенко решил прямо вступать в войну, пока также нет.

Открытие второго фронта выгодно России как минимум для того, чтобы сковать часть украинских сил на севере. Так агрессор попытался бы отвлечь наше внимание от юга и востока, где ситуация для него складывается, мягко говоря, не совсем хорошо.

Более амбициозный план – вторжение в Волынскую и, возможно, в Ровенскую области, чтобы затем перерезать западные артерии, по которым поставляется иностранное вооружение. И цель-максимум, которой наверняка по-прежнему грезит Путин – это захват украинской столицы. Но есть большие сомнения, что российские или, тем более, беларуские войска способны справиться с этими заданиями.

Есть ли угроза от беларуской армии

Идти в наступление собственными силами армия Лукашенко не станет и едва ли в принципе может. На бумаге беларуские вооруженные силы насчитывают около 45 тысяч человек. Если говорить именно о боеспособном личном составе – их, по разным оценкам, от 12 до 24 тысяч. Но это слабо мотивированные войска, у которых нет опыта участия в настоящих боевых действиях.

Угрозу нападения беларуской армии обсуждают еще с марта. Можно предположить, что им действительно сначала отводилась какая-то роль в "спецоперации" Кремля. Но Лукашенко – первым делом конъюнктурщик. И когда он увидел, чем обернулся план Путина "взять Киев за три дня", то, вполне вероятно, решил избежать такой же участи.

Беларуский народ в большинстве своем против войны с Украиной. Общественное недовольство только подогреется, когда в их страну пойдут потоки раненых и погибших. Более того, война может расшириться и на территорию самой Беларуси, что мы уже по сути видим на примере России. Все эти факторы в сумме и даже по отдельности могут подорвать режим Лукашенко.

Лукашенко по-прежнему не хочет, чтобы беларуская армия участвовала в войне против Украины (фото: GettyImages)

Поэтому если говорить о предполагаемой атаке на наши северные рубежи, то провести такую операцию могут либо российские подразделения, либо совместный контингент российско-беларуских войск. Заявления Лукашенко и отправка россиян на территорию республики на первый взгляд вписываются в этот сценарий.

В Минске заявляли, что численность региональной группировки составит 70 тысяч человек, из которых 9 тысяч – россияне. Но эти цифры могут быть совсем далеки от реальности. Пока на территории Беларуси, по данным нашего ГУР, есть около 3 тысячи российских военных. Рядом с северной границей Украины находятся шесть батальонов и отряд сил специальных операций – это беларуские войска.

Иллюзия атаки

Почему эта активность сейчас не представляет серьезной угрозы? Во-первых, беларуский диктатор не сильно хочет воевать из-за тех же причин, которые описывались выше. Даже если допустить, что Путину удалось убедить Лукашенко вступить в войну, то его армия поможет россиянам разве что количеством, но ни качеством.

"Лукашенко, начиная с апреля и по настоящее время, всеми усилиями пытается избежать открытого противостояния. Безусловно, он уже стал участником войны, предоставив свою территорию для российской агрессии. Но он пытается избежать того, чтобы вооруженные силы Беларуси заходили на территорию Украины", – говорит РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Во время первого нападения на Украину с беларуского плацдарма, противник задействовал около 40 батальонных тактических групп. Речь идет о войсках, которые наступали на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. По российским меркам, это были самые боеспособные, оснащенные и профессиональные подразделения.

Опрошенные изданием эксперты считают, что для повторного наступления с севера россиянам нужно снова собрать не менее 40 БТГр. Хотя если вспомнить удел предыдущей группировки, то и этой численности может оказаться слишком мало. А тех военных, которые сейчас прибывают в Беларусь из России – в разы меньше.

И во-вторых – это почти не подготовленные мобилизованные, которые, к тому же, намного хуже экипированы и оснащены. Из техники с ними едут только автомобили, камазы, уралы и плюс небольшое количество ББМ.

"Это даже не батальонные тактические группы – это маршевые батальоны, поскольку для БТГр предусмотрено штатное количество техники, например 11 танков, 33 ББМ, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки. Все это отсутствует у тех войск, которые сегодня заезжают из России в Беларусь", – объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В-третьих, вместо того чтобы перебрасывать технику в Беларусь, ее, наоборот, оттуда вывозят. Это фиксирует и наша военная разведка, и мониторинговая группа "Беларуский гаюн". Испытывая недостаток в вооружении, россияне уже опустошают местные склады с боеприпасами, забирают танки (в основном Т-72А) и артиллерийские системы. Это, пожалуй, главный аргумент, отрицающий подготовку какой-либо наступательной операции со стороны Беларуси.

Россияне из-за проблем с вооружением вывозят запасы из Беларуси (фото: GettyImages)

"Только в октябре они увезли более 100 единиц танков. В августе они, к примеру, вывезли более 12 тысяч тонн боеприпасов. Но разве это говорит о том, что готовится какое-либо вторжение с территории Беларуси, если Беларусь отдает боеприпасы и артиллерию, без которых невозможно проводить какие-то масштабные боевые действия? Мне кажется, что нет", – уточнил Коваленко.

Линия напряженности

В ГУР утверждают, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины есть. С территории республики проводят запуски ударных иранских БПЛА, туда переместили самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

"Но создания ударной группировки, которая была бы должным образом оснащена, вооружена и обеспечена, мы не видим. Сейчас на территории Беларуси продолжаются обучение личного состава, проверки систем связи, ротации личного состава и другая повседневная деятельность, направленная только на то, чтобы отвлечь наше внимание и силы с востока и юга Украины", – объяснил Черняк.

То есть первая цель сегодняшней активности на территории Беларуси – это создание еще одного очага напряжения у наших границ. C этими же мотивами проводятся постоянные учения вооруженные сил республики. Но, скорее всего, планы Москвы не ограничиваются всего лишь иллюзией угрозы.

Дело в том, что прибывших в основном направляют на полигоны и в тренировочные центры Беларуси. Из-за огромного потока мобилизованных у россиян может не хватать собственной инфраструктуры, чтобы всех их обучать. Поэтому под предлогом создания региональной группировки они отправляют часть своих "новоиспеченных" военных для боевой подготовки в Беларусь. Вопрос в том, куда их перебросят дальше – в восточную, в южную операционные зоны или все же на север Украины.

"Российская мобилизационная система не справляется. Поэтому используется беларуская мобилизационная система и не более того. В медийном плане это обрисовывается несколько иначе. Но в настоящее время нет никакой наземной опасности со стороны Беларуси", – отметил военный эксперт, полковник Роман Свитан.

Нельзя исключать, что такая опасность может появится в обозримом будущем. Но чтобы собрать необходимый комплект сил и средств для наступления, россиянам понадобится не менее месяца интенсивной переброски войск на беларуский плацдарм. С техникой у них уже есть проблемы, с профессиональными войсками – тоже. На то, чтобы подготовить мобилизованных хотя бы в экспресс-режиме, провести боевое слаживание и создать ударную группировку, уйдут месяцы. И эти движения, так или иначе, не пройдут незамеченными для наших военных.

Украинские войска готовы отразить атаки со стороны Беларуси (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Еще один важный фактор – рельеф и специфика местности в северных областях, которая явно играет не в пользу врага. Там очень много рек, лесов, болот, и поэтому проводить наступление можно только вдоль дорог. Но дорожная инфраструктура на границе между Беларусью и Украиной развита слабо – точек "входа" совсем немного.

"Там очень мало танкоопасных направлений и все они перекрыты нашими войсками. А по болотам ни одна армия не пойдет. То есть эта подтопленная почва сами по себе являются хорошей противотанковой защитой. Север Украины очень неудобен для широкомасштабного наступления. Движение там может быть только по готовым, протоптанным дорогам. Все эти дороги сейчас заминированы и перекрыты", – сказал Свитан.

Поэтому сколько бы войск не было накоплено в Беларуси – они не смогут одномоментно нанести концентрированный удар, чтобы прорвать нашу оборону. К тому же вдоль северной границы уже оборудовали инженерно-фортификационные сооружения. Там постоянно находятся Силы обороны, которые прикрывают беларуское направление и готовы отражать атаку врага. Так что на повторение февральского прорыва агрессору рассчитывать не стоит, разве что – только на такой же финальный исход.