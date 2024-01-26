СМИ насчитали минимум 3 тысячи погибших российских офицеров на войне против Украины

На войне против Украины погибли минимум 3 тысячи российских офицеров. Среди них не менее 800 были в звании от майора и выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

Оппозиционные российские СМИ подтвердили поименную гибель 102 полковников, 240 подполковников и 450 майоров. Кроме того, СМИ насчитали, что на войне против Украины погибли минимум 2278 младших офицеров - от лейтенанта до капитана.

ВВС называет потерю последних самым большим ударом по боеспособности российских войск. В структуре российских вооруженных сил только офицеры обучены слаженному взаимодействию с другими видами войск, в частности, с артиллерийскими подразделениями.

"Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь", - говорится в материале.

В общей сложности российским СМИ удалось подтвердить поименно 43 014 российских солдат, погибших на войне против Украины. Подчеркивается, что реальные потери российской армии значительно больше.

Как отмечает российская служба ВВС, оккупационные войска все еще в большей степени полагаются на мобилизованных. Среди так называемых "элитных" российских войск наибольшие потери несут воздушно-десантные войска.

Российские потери на войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также потери техники, авиации и остальных средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 380 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 990 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожен уже 331 самолет и 324 вертолета РФ.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.