РФ понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско, - разведка Британии

Потери России в войне против Украины в этом году выросли. Москве понадобится к 10 годам, чтобы восстановить профессиональное войско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

Как отмечает разведка Британии, в 2023 году средние ежедневные потери россияне как убитыми, так и ранеными росли почти до 300 в день. Это больше, чем в 2022 году.

Британская разведка со ссылкой на украинскую сторону отмечает, что потери РФ свидетельствуют о деградации российских сил и их превращении в "массовую армию" худшего качества после "частичной мобилизации" в сентябре прошлого года.

"России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений", - считает разведка.

В Британии предполагают, что текущий темп потерь РФ будет сохраняться и в 2024 году, а к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более полумиллиона. Британская разведка отмечает, что за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял около 70 тысяч военных.

Потери российской армии в Украине

Российское Минобороны скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Но оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 40 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. По их данным, на войне с Украиной за последние две недели погибли пять высших офицеров РФ.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 358 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 750 россиян.