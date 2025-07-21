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Польша подняла авиацию из-за массированного удара РФ по Украине

Польша, Понедельник 21 июля 2025 05:10
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Польша подняла авиацию из-за массированного удара РФ по Украине Фото: истребитель F-16 ВВС Польши (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Республика Польша и страны-союзники подняли в воздух истребители из-за масштабной ракетно-дроновой атаки России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в соцсети Х Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что в ответ на агрессивную активность и с целью обеспечения безопасности Республики Польша, немедленно были запущены все процедуры, направленные на усиление защиты польского воздушного пространства.

"Началось патрулирование польской и союзнической авиацией, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения достигли высокого уровня боевой готовности", - говорится в сообщении.

В командовании польской армии отмечают, что принятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту государственной границы - особенно в районах, прилегающих к зоне повышенного риска.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши постоянно мониторит ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля 2025 года российская дальняя авиация снова массированно обстреливает ракетами территорию Украины. Также россияне запустили по Украине большое количество ударных беспилотников.

Одним из главных центров удара является город Киев. В городе зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры и пожары.

Кроме того, "Шахеды" атакуют приграничный с Польшей город Ивано-Франковск. В городе звучат взрывы, работает ПВО.

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