Польша подняла авиацию из-за массированного удара РФ по Украине
Республика Польша и страны-союзники подняли в воздух истребители из-за масштабной ракетно-дроновой атаки России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в соцсети Х Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что в ответ на агрессивную активность и с целью обеспечения безопасности Республики Польша, немедленно были запущены все процедуры, направленные на усиление защиты польского воздушного пространства.
"Началось патрулирование польской и союзнической авиацией, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения достигли высокого уровня боевой готовности", - говорится в сообщении.
В командовании польской армии отмечают, что принятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту государственной границы - особенно в районах, прилегающих к зоне повышенного риска.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши постоянно мониторит ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.
Uwaga, w nocy z 20 na 21 lipca 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny przeprowadza zmasowany ostrzał rakietowy terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 21, 2025
W odpowiedzi na tę agresywną aktywność, w trosce o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, natychmiast… pic.twitter.com/nrx8PKWxSd
Напомним, в ночь с 20 на 21 июля 2025 года российская дальняя авиация снова массированно обстреливает ракетами территорию Украины. Также россияне запустили по Украине большое количество ударных беспилотников.
Одним из главных центров удара является город Киев. В городе зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры и пожары.
Кроме того, "Шахеды" атакуют приграничный с Польшей город Ивано-Франковск. В городе звучат взрывы, работает ПВО.
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