Российские оккупанты заявили об "обстреле" Каховской ГЭС, обвинив ВСУ

В воскресенье, 6 октября, российские оккупанты заявили якобы об "обстреле" Каховской ГЭС. По их словам, так называемый "обстрел", якобы совершили украинские военные, использовав HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как пишет издание, ссылаясь, якобы на данные неких экстренных служб, так называемую "атаку" на ГЭС якобы совершили украинские войска. По данным херсонских коллаборантов, на слова которых также ссылается издание, якобы ВСУ "обстреляли" ГЭС шестью ракетами HIMARS, причем, как указывается, "одна ракета попала в шлюз дамбы".