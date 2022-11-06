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Российские оккупанты заявили об "обстреле" Каховской ГЭС, обвинив ВСУ

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Херсон, Воскресенье 06 ноября 2022 13:56
Российские оккупанты заявили об "обстреле" Каховской ГЭС, обвинив ВСУ Фото: российские оккупанты заявили об "обстреле" Каховской ГЭС (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 6 октября, российские оккупанты заявили якобы об "обстреле" Каховской ГЭС. По их словам, так называемый "обстрел", якобы совершили украинские военные, использовав HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как пишет издание, ссылаясь, якобы на данные неких экстренных служб, так называемую "атаку" на ГЭС якобы совершили украинские войска.

По данным херсонских коллаборантов, на слова которых также ссылается издание, якобы ВСУ "обстреляли" ГЭС шестью ракетами HIMARS, причем, как указывается, "одна ракета попала в шлюз дамбы".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Как сообщалось, более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой в случае, если россияне примут решение подорвать заминированную дамбу Каховской ГЭС.

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