Російські окупанти заявили про "обстріл" Каховської ГЕС, звинувативши ЗСУ

У неділю, 6 жовтня, російські окупанти заявили нібито про "обстріл" Каховської ГЕС. За їхніми словами, так званий "обстріл", нібито здійснили українські військові, використувавши Himars.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як пише видання, посилаючись, нібито на дані якихось екстрених служб, так звану "атаку" на ГЕС нібито здійснили українські війська. За даними херсонських колаборантів, на слова яких також посилається видання, нібито ЗСУ "обстріляли ГЕС" шістьма ракетами HIMARS, причому, як зазначається, "одна ракета потрапила до шлюзу дамби".