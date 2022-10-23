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Какую территорию затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: Bild показала карту

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Воскресенье 23 октября 2022 18:05
Какую территорию затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: Bild показала карту Фото: обнародована карта затоплений в случае подрыва Каховской ГЭС (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой в случае, если россияне примут решение подорвать заминированную дамбу Каховской ГЭС. Обнародована карта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным карты немецкой газеты, из-за подрыва дамбы может затопить значительную часть Херсонской области и сотни тысяч людей пострадают.

Какую территорию затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: Bild показала картуФото: карта затоплений при подрыве Каховской ГЭС (t.me/BILD_Russian)

"Минирование дамбы в качестве оружия войны - это ужасная угроза массовых убийств. То, что Россия делает там на Днепре, - это метод, который "Исламское государство" уже использовало на Евфрате", - приводит Bild слова лидера немецкой партии "зеленых" Омида Нурипура.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что наши дипломаты уже работают над тем, чтобы Россия понесла ответственность за свои намерения подорвать дамбу Каховской ГЭС.

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