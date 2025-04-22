Российские оккупанты ударили по Мирнограду: три человека погибли

Российские войска сегодня, 22 апреля, нанесли удары по городу Мирноград в Донецкой области. В результате атаки погибли супруги и еще один мужчина, двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина .

Правоохранители рассказали, что оккупационная армия сегодня дважды ударила по Мирнограду. Утром армия РФ нанесла удар по частному сектору.

"В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, 72-летний горожанин. Тип использованного оружия устанавливается", - рассказали в областной прокуратуре.

Позже, около 12:30, россияне применили беспилотники для атаки на гражданское население Мирнограда.

"Произошло попадание вражеского FPV-дрона по автомобилю на въезде в город. В результате атаки погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет", - отметили правоохранители.

Кроме того, в центре города два человека получили ранения - они оба доставлены в больницу, сообщил Вадим Филашкин.

Также в населенном пункте повреждены частный дом и легковой автомобиль. Прокуратура документирует последствия атак и начала расследование военных преступлений России.

"Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины)", - добавили в прокуратуре.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска продолжают активно обстреливать населенные пункты Донецкой области, унося жизни мирного населения.

Так, 19 апреля, оккупанты совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. Погибли два человека. Их тела спасатели достали из-под завалов только на следующий день.