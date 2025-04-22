Российские оккупанты ударили по Мирнограду: три человека погибли
Российские войска сегодня, 22 апреля, нанесли удары по городу Мирноград в Донецкой области. В результате атаки погибли супруги и еще один мужчина, двое ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Правоохранители рассказали, что оккупационная армия сегодня дважды ударила по Мирнограду. Утром армия РФ нанесла удар по частному сектору.
"В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, 72-летний горожанин. Тип использованного оружия устанавливается", - рассказали в областной прокуратуре.
Позже, около 12:30, россияне применили беспилотники для атаки на гражданское население Мирнограда.
"Произошло попадание вражеского FPV-дрона по автомобилю на въезде в город. В результате атаки погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет", - отметили правоохранители.
Кроме того, в центре города два человека получили ранения - они оба доставлены в больницу, сообщил Вадим Филашкин.
Также в населенном пункте повреждены частный дом и легковой автомобиль. Прокуратура документирует последствия атак и начала расследование военных преступлений России.
"Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины)", - добавили в прокуратуре.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска продолжают активно обстреливать населенные пункты Донецкой области, унося жизни мирного населения.
Так, 19 апреля, оккупанты совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. Погибли два человека. Их тела спасатели достали из-под завалов только на следующий день.
Ранее, 15 апреля, российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) Славянск Донецкой области. В результате атаки есть разрушения в промышленной зоне. Один человек получил ранения.
Также 13 марта, россияне нанесли удары по Константиновке и Покровску. Ранения получили 8 человек, среди них - подросток. По Константиновке российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч", в результате чего травмированы два человека.
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