Россия нанесла 10 авиаударов по Константиновке: повреждена электросеть ДТЭК, есть раненые
Российские войска совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. В результате атаки ранен один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова.
Сегодня утром российские войска нанесли очередной обстрел по Константиновской громаде в Донецкой области. Под вражеский огонь попал сам город Константиновка и его окрестности.
По предварительным данным, три авиаудара попали за пределами города, еще семь - непосредственно по территории Константиновки.
В результате атак повреждены складские и административные здания предприятий, автозаправочная станция, хозяйственные постройки, а также линия электропередач ДТЭК.
Во время обстрела был ранен один гражданский. Ему оперативно оказали домедицинскую помощь парамедики полиции на месте.
Кроме того, российские войска открыли огонь из артиллерии по частному сектору.
По предварительной информации, жертв среди мирного населения не обнаружено.
Обстрелы Константиновки
Отметим, что российские войска не прекращают обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Они атакуют из разного вида оружия, разрушая дома жителей и унося человеческие жизни.
Так, 13 марта, россияне нанесли удары по Константиновке и Покровску. Ранения получили 8 человек, среди них - подросток. По Константиновке российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч", в результате чего травмированы два человека.
Днем ранее российские войска сбросили 11 авиабомб на Константиновку - в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.
А в конце января россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250". В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения. Среди погибших - мужчины в возрасте 62 и 72 года. Ранены три женщины в возрасте 56, 61 и 71 год, самую старшую пострадавшую эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.
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