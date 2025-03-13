Россияне атаковали Константиновку и Покровск: восемь человек ранены, в том числе ребенок

Российские войска 13 марта нанесли удары по Константиновке и Покровску в Донецкой области. Ранения получили 8 человек, среди них - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

По сообщению прокуратуры, по Константиновке российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч".

"В одном из домовладений ранены 46-летний горожанин и его жена 49 лет. Они получили минно-взрывные травмы, контузии и ссадины рук", - отметили в прокуратуре.

Также российские войска атаковали Покровск, попав по домам мирных жителей.

"В результате разрушения дома получили телесные повреждения мужчина 40 лет и 41-летняя женщина. Кроме того, травмирован их 15-летний сын. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии", - говорится в сообщении.

Позже россияне нанесли еще один удар по Покровску. Во время этой атаки три человека оказались в больнице.

"Это 50-летняя горожанка и мужчины 46 и 51 лет, которые в момент обстрела находились в торговом заведении. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорят в прокуратуре.

Сейчас тип оружия, примененного в Покровске, устанавливается.

Под процессуальным руководством Константиновской и Покровской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки РФ на Донецкую область

Напомним, вчера, 12 марта, российские войска нанесли более 10 авиаударов по Константиновке и Дружковке в Донецкой области. Погибли два человека, многие жители получили ранения, в том числе дети.

Также российские захватчики вечером 8 марта обстреляли город Дружковка. В результате ударов 7 человек получили ранения, повреждения получили 7 многоэтажек.