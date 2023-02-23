Российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду
Фото: Российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду (Getty Images)
По данным на утро четверга, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Так, вчера, 22 февраля, в 16:00 оккупанты совершили артиллерийский и минометный обстрел по акватории громады.
Пострадавших нет. В целом в Николаевской области ночь прошла тихо.
Как сообщалось, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.
Напомним, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.