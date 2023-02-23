По данным на утро четверга, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, вчера, 22 февраля, в 16:00 оккупанты совершили артиллерийский и минометный обстрел по акватории громады. Пострадавших нет. В целом в Николаевской области ночь прошла тихо.