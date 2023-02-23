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Російські окупанти обстріляли Очаківську громаду

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Миколаївська область, Четвер 23 лютого 2023 07:46
Російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Фото: Російські окупанти обстріляли Очаківську громаду (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За даними на ранок четверга, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, учора, 22 лютого, о 16:00 окупанти здійснили артилерійський та мінометний обстріл по акваторії громади.

Постраждалих немає. Загалом у Миколаївській області ніч минула тихо.

Як повідомлялося, на ранок неділі, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. У Миколаєві без атак.

Нагадаємо, вранці у суботу, 18 лютого, російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

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Миколаївська область
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