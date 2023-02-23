За даними на ранок четверга, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, учора, 22 лютого, о 16:00 окупанти здійснили артилерійський та мінометний обстріл по акваторії громади. Постраждалих немає. Загалом у Миколаївській області ніч минула тихо.