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Оккупанты из РСЗО сегодня обстреляли Очаковскую громаду: начался пожар

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Николаев, Суббота 18 февраля 2023 08:49
Оккупанты из РСЗО сегодня обстреляли Очаковскую громаду: начался пожар Фото: Россия снова обстреляла Очаковскую общину Николаевской области 18 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня, 18 февраля, в 05:32 враг обстреливал населенный пункт Очаковской общины из установок РСЗО", - рассказал он.

По словам главы региона, в результате обстрела повреждены жилые дома и возник пожар хозяйственных построек.

"По предварительной информации пострадавших нет", – добавил Ким.

Кроме того, вчера, 17 февраля, в 10:00 и 13:32 враг совершил минометные обстрелы по акватории и береговой полосе Очаковской общины. Пострадавших нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава ОВА.

Как сообщалось, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей.

Напомним, российские войска вечером 14 февраля и утром 15 февраля обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг нанес удары с артиллерии.

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Николаевская область РСЗО
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