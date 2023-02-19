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Оккупанты с утра уже обстреляли две общины Николаевской области

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 08:47
Оккупанты с утра уже обстреляли две общины Николаевской области Фото: оккупанты утром уже обстреляли две общины Николаевской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня, 19 февраля, в 06:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Попадания по открытой территории. Пострадавших нет", - рассказал он.

По его словам, также утром, 19 февраля, в 06:45 из ствольной артиллерии враг наносил удары по населенному пункту Очаковской общины.

"Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации пострадавших нет", - отметил Ким, добавив, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.

Напомним, российские войска вечером 14 февраля и утром 15 февраля обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг нанес удары с артиллерии.

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Николаев Николаевская область
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