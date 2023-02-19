Оккупанты с утра уже обстреляли две общины Николаевской области
Утром в воскресенье, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Сегодня, 19 февраля, в 06:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Попадания по открытой территории. Пострадавших нет", - рассказал он.
По его словам, также утром, 19 февраля, в 06:45 из ствольной артиллерии враг наносил удары по населенному пункту Очаковской общины.
"Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации пострадавших нет", - отметил Ким, добавив, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Как сообщалось, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.
Напомним, российские войска вечером 14 февраля и утром 15 февраля обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг нанес удары с артиллерии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.