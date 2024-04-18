В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области прозвучали взрывы сегодня ночью, 18 апреля. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что ударные беспилотники типа "Шахед" летели в направлении Хмельницкого, а потом сменили курс на город Староконстантинов Хмельницкой области.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вчера поздно вечером, 17 апреля, российские войска запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" со стороны временно оккупированных регионов.

Ударные беспилотники влетели в воздушное пространство Донецкой области, летели в сторону Днепропетровской и Харьковской областей. Кроме того, другая группа дронов летела со стороны Запорожской в район Днепропетровской и Полтавской областей. Позже об угрозе "Шахедов" также предупреждали жителей Николаевской и Одесской областей.

Предыдущий раз раз Силы обороны Украины "работали" по дронам-камикадзе в ночь с 15 на 16 апреля. Той ночью противник для атаки применил 9 дронов-камикадзе, которые запускал с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Боевая работа по отражению атаки продолжалась на территории шести областей.

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