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В Ивано-Франковске и области прогремели взрывы

Четверг 18 апреля 2024 07:01
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В Ивано-Франковске и области прогремели взрывы Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во время российской атаки ударными БПЛА в Ивано-Франковске и области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении. Также сообщается о взрыве в Ивано-Франковске.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что ударные БПЛА двигаются в Ивано-Франковскую область курсом на Коломыю и Ивано-Франковск. В ПС призвали жителей Ивано-Франковска срочно спуститься в укрытия.

Сейчас, в 6:55, ВС предупреждают о еще одной волне "Шахедов" на севере города и с юго-восточного направления.

Обновлено в 07:09. Суспильне сообщило о еще одном звуке взрыва в Ивано-Франковске.

Напомним, около 23:00 17 апреля российские войска запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" со стороны временно оккупированных регионов.

Около 02:30 взрывы прозвучали в Хмельницкой области.

По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, западные страны не могут по примеру ситуации с иранским ударом по Израилю перехватывать атакующие Украину российские ракеты или дроны, потому что в первом случае они сбивали воздушные цели над своими авиабазами, а следовательно действовали в порядке самообороны. В Украине или других государствах, над территориями которых пролетают российские ракеты, таких авиабаз нет.

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