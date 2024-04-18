Во время российской атаки ударными БПЛА в Ивано-Франковске и области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении. Также сообщается о взрыве в Ивано-Франковске.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что ударные БПЛА двигаются в Ивано-Франковскую область курсом на Коломыю и Ивано-Франковск. В ПС призвали жителей Ивано-Франковска срочно спуститься в укрытия.

Сейчас, в 6:55, ВС предупреждают о еще одной волне "Шахедов" на севере города и с юго-восточного направления.

Обновлено в 07:09. Суспильне сообщило о еще одном звуке взрыва в Ивано-Франковске.