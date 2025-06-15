Российские дроны нанесли удар по Херсону: есть трое раненых

Российские беспилотники атаковали Херсон, ранены трое мирных жителей. Пострадавшие получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Как отметили в Херсонской ОГА, все раненые сейчас находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один пострадавший, 65-летний мужчина, имеет ранение живота и находится в тяжелом состоянии.

Также взрывчатку сбросили с беспилотников на жителей Антоновки. 50-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранения головы и ног.

В Днепровском районе утром вражеский дрон атаковал 69-летнего мужчину. У пострадавшего минно-взрывная травма, перелом бедра и осколочные ранения ног, рук и спины.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Херсону с беспилотников.

Обстрел Херсона

Напомним, что 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц.

Как сообщали в Херсонская ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону. 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

Напомним, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсон, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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