ua en ru
Нд, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російські дрони завдали удару по Херсону: є троє поранених

Неділя 15 червня 2025 10:58
UA EN RU
Російські дрони завдали удару по Херсону: є троє поранених Фото: Окупанти атакували Херсон із безпілотників (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські безпілотники атакували Херсон, поранено трьох мирних жителів. Постраждалі отримали важкі травми і перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Російські окупанти продовжують наносити удари по Херсону з безпілотників.

У Дніпровському районі вранці ворожий дрон атакував 69-річного чоловіка. У постраждалого мінно-вибухова травма, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.

Також вибухівку скинули з безпілотників на жителів Антонівки. 50-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та поранення голови й ніг.

Ще один постраждалий, 65-річний чоловік, має поранення живота і перебуває у важкому стані.

Як зазначили у Херсонській ОВА, всі поранені наразі перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок.

Як повідомляли у Херсонська ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону. 85-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення руки.

Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Війна в Україні
Новини
РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова