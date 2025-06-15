Російські дрони завдали удару по Херсону: є троє поранених

Російські безпілотники атакували Херсон, поранено трьох мирних жителів. Постраждалі отримали важкі травми і перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Як зазначили у Херсонській ОВА, всі поранені наразі перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Ще один постраждалий, 65-річний чоловік, має поранення живота і перебуває у важкому стані.

Також вибухівку скинули з безпілотників на жителів Антонівки. 50-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та поранення голови й ніг.

У Дніпровському районі вранці ворожий дрон атакував 69-річного чоловіка. У постраждалого мінно-вибухова травма, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.

Російські окупанти продовжують наносити удари по Херсону з безпілотників.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок.

Як повідомляли у Херсонська ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону. 85-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення руки.

Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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