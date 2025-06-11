Россия нанесла удар по Херсону: две женщины получили ранения

Россия обстреляла Херсон. Ранения получили две женщины, одну из них госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Еще одна херсонка, 1960 года рождения, пострадала примерно в 06:30 во время обстрела микрорайона Корабел. Ее госпитализировали со взрывной травмой.

Медики оказали ей помощь на месте.

Как сообщает Херсонская ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону. 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

В Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц.

Обстрел Херсона

5 июня утром российские войска нанесли очередной удар по Херсону. Одной из целей стало здание областной военной администрации в самом сердце города.

Во время утренней атаки вражеская управляемая авиабомба (КАБ) нанесла значительные разрушения зданию областной администрации.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина ранее писало, что оккупанты вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковали медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.

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