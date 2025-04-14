Российские дроны ударили по пассажирскому поезду в Черниговской области

Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Черниговской области. Обошлось без жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Сегодня, 14 апреля, российские войска нанесли удар ударными дронами по пассажирскому поезду в Семеновке, за полчаса до его отправления.
По данным Вячеслава Чауса, в момент атаки поезд еще не был заполнен пассажирами, поэтому обошлось без жертв, хотя вагон получил серьезные повреждения.
В тот же день вражеский FPV-дрон попал в промышленный цех на Новгород-Северщине, повредив важную инфраструктуру.
Кроме того, на прошлой неделе российские войска обстреляли два района Черниговщины, в результате чего одна женщина, медик из Семеновской больницы, получила ранения. Больницу обстреляли FPV-дронами, повредив два отделения.
Также под удар попали сельхозпредприятия, детская площадка, автомобиль и жилой дом.
Российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка, Черниговской области в пятницу, 4 апреля.
По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна.
В начале января российская армия ударила авиабомбами по пограничной Семеновке Черниговской области. Под обстрелом оказалась центральная часть города. Сначала местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки. Но впоследствии стало известно, что ранения получили девять человек.
Кроме того, в Харькове этой ночью, 14 апреля, был слышен взрыв. В это время фиксировалась угроза для города из-за вражеского беспилотника.
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