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Российские дроны ударили по пассажирскому поезду в Черниговской области

Фото: РФ ударила дроном по поезду (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Черниговской области. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Сегодня, 14 апреля, российские войска нанесли удар ударными дронами по пассажирскому поезду в Семеновке, за полчаса до его отправления.

Фото: Вячеслав Чаус

По данным Вячеслава Чауса, в момент атаки поезд еще не был заполнен пассажирами, поэтому обошлось без жертв, хотя вагон получил серьезные повреждения.

В тот же день вражеский FPV-дрон попал в промышленный цех на Новгород-Северщине, повредив важную инфраструктуру.

Кроме того, на прошлой неделе российские войска обстреляли два района Черниговщины, в результате чего одна женщина, медик из Семеновской больницы, получила ранения. Больницу обстреляли FPV-дронами, повредив два отделения.

Также под удар попали сельхозпредприятия, детская площадка, автомобиль и жилой дом.

Атаки РФ по Семеновке

Российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка, Черниговской области в пятницу, 4 апреля.

По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна.

В начале января российская армия ударила авиабомбами по пограничной Семеновке Черниговской области. Под обстрелом оказалась центральная часть города. Сначала местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки. Но впоследствии стало известно, что ранения получили девять человек.

Кроме того, в Харькове этой ночью, 14 апреля, был слышен взрыв. В это время фиксировалась угроза для города из-за вражеского беспилотника.

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