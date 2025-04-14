Российские дроны ударили по пассажирскому поезду в Черниговской области

Сегодня, 14 апреля, российские войска нанесли удар ударными дронами по пассажирскому поезду в Семеновке, за полчаса до его отправления.

Фото: Вячеслав Чаус

По данным Вячеслава Чауса, в момент атаки поезд еще не был заполнен пассажирами, поэтому обошлось без жертв, хотя вагон получил серьезные повреждения.

В тот же день вражеский FPV-дрон попал в промышленный цех на Новгород-Северщине, повредив важную инфраструктуру.

Кроме того, на прошлой неделе российские войска обстреляли два района Черниговщины, в результате чего одна женщина, медик из Семеновской больницы, получила ранения. Больницу обстреляли FPV-дронами, повредив два отделения.

Также под удар попали сельхозпредприятия, детская площадка, автомобиль и жилой дом.