В Харькове раздался взрыв из-за атаки БПЛА, вспыхнул сильный пожар

В Харькове этой ночью, 14 апреля, был слышен взрыв. В это время фиксировалась угроза для города из-за вражеского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Взрыв в Харькове прозвучал около половины шестого утра. В это время в городе был слышен звук, характерный для пролета беспилотника.

"В Харькове прогремел взрыв! Угроза вражеских ударов сохраняется", - говорится в заявлении главы ОВА в публикации в Telegram-канале.

Чиновник призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил данные о взрыве в городе.

"Над городом Харьков перед взрывом был зафиксирован вражеский БПЛА", - написал он в соцсети.

Городской голова добавил, что детали по последствиям уточняются.

Обновлено: противник атаковал гражданское предприятие, есть пожар

Позже мэр Харькова Терехов рассказал, что под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе города.

"На месте попадания пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется", - проинформировал он.

Обновлено: уточненные последствия

Позже мэр Харькова рассказал, что после вражеской атаки площадь пожара составила тысячу метров.

По его словам, горят складские помещения с продуктами питания.

Пострадавших на данный момент нет, добавил городской голова.

Также он рассказал, что из-за дронового удара в Харькове взрывной волной были повреждены несколько близлежащих частных домов.

По словам мэра, по предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове из-за удара БПЛА врага вспыхнуло одноэтажное складское здание в Салтовском районе. Он подтвердил, что площадь пожара составляет 1000 кв.

"Предварительно, без пострадавших. Профильные службы работают на месте", - рассказал чиновник.

Ночная атака дронов

Как сообщалось ранее, вечером накануне был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже в воскресенье в Одессе прогремели взрывы на фоне вражеской атаки с использованием ударных дронов.

Представители местной власти рассказали, что из-за вражеского дронового удара в Одессе пострадали пять человек. Фиксировались пожары, а под ударом была гражданская инфраструктура. В частности, было повреждено здание местной больницы.