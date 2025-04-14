Російські дрони вдарили по пасажирському потягу в Чернігівській області

Сьогодні, 14 квітня, російські війська завдали удару ударними дронами по пасажирському потягу в Семенівці, за півгодини до його відправлення.

Фото: В'ячеслав Чаус

За даними В'ячеслава Чауса, в момент атаки потяг ще не був заповнений пасажирами, тому обійшлося без жертв, хоча вагон зазнав серйозних пошкоджень.

Того ж дня ворожий FPV-дрон влучив у промисловий цех на Новгород-Сіверщині, пошкодивши важливу інфраструктуру.

Крім того, минулого тижня російські війська обстріляли два райони Чернігівщини, внаслідок чого одна жінка, медик із Семенівської лікарні, отримала поранення. Лікарню обстріляли FPV-дронами, пошкодивши два відділення.

Також під удар потрапили сільгосппідприємства, дитячий майданчик, автівка та житловий будинок.