Російські дрони вдарили по пасажирському потягу в Чернігівській області

Росія завдала удару дронами по пасажирському потягу в Чернігівській області. Обійшлося без жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Сьогодні, 14 квітня, російські війська завдали удару ударними дронами по пасажирському потягу в Семенівці, за півгодини до його відправлення.
За даними В'ячеслава Чауса, в момент атаки потяг ще не був заповнений пасажирами, тому обійшлося без жертв, хоча вагон зазнав серйозних пошкоджень.
Того ж дня ворожий FPV-дрон влучив у промисловий цех на Новгород-Сіверщині, пошкодивши важливу інфраструктуру.
Крім того, минулого тижня російські війська обстріляли два райони Чернігівщини, внаслідок чого одна жінка, медик із Семенівської лікарні, отримала поранення. Лікарню обстріляли FPV-дронами, пошкодивши два відділення.
Також під удар потрапили сільгосппідприємства, дитячий майданчик, автівка та житловий будинок.
Російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка, Чернігівської області у п'ятницю, 4 квітня.
За даними "Укрзалізниці", в результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після обстрілу пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна.
На початку січня російська армія вдарила авіабомбами по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Під обстрілом опинилась центральна частина міста. Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки. Але згодом стало відомо, що поранення отримали дев'ять осіб.
Крім того, у Харкові цієї ночі, 14 квітня, було чути вибух. У цей час фіксувалася загроза для міста через ворожий безпілотник.
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