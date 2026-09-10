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Удары россиян по складам повлекли за собой дефицит продуктов в Киеве, - The Guardian

06:04 10.09.2026 Чт
3 мин
Удары РФ повредили, в частности, склады Novus, ATB, Silpo и Fora
aimg Юлия Маловичко
Удары россиян по складам повлекли за собой дефицит продуктов в Киеве, - The Guardian Фото: полки некоторых супермаркетов в Киеве пустые (из открытых источников)
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Российские удары по продовольственным складам и логистическим центрам привели к перебоям со снабжением продуктов в Киеве и других украинских городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Известно, что из-за повреждения инфраструктуры отдельные товары могут подорожать на несколько процентов, а в некоторых случаях – до 15%.

Как пишет издание, атаки на продовольственные склады и логистические цепи вблизи нескольких городов уже привели к нехватке отдельных товаров в магазинах. В то же время продавцы и покупатели отмечают, что масштабной скупки продуктов, которая наблюдалась в 2022 году, пока нет.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в результате последних атак были уничтожены или существенно повреждены логистические центры всех ведущих украинских сетей супермаркетов. Речь идет, в частности, о Novus, ATB, Silpo и Fora .

"Эта волна ударов является самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. Если в 2022 году враг атаковал преимущественно экспортно-сельскохозяйственную инфраструктуру, а в последующие годы уничтожал энергетический сектор, то атаки августа-сентября 2026 года являются системной атакой на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения", - сказал он и добавил, что враг целенаправленно хочет уничтожить логистику, обеспечивающую продовольствием.

По его оценке, из-за ударов по складской инфраструктуре продукты могут подорожать примерно на 2,5% . В то же время представители бизнеса допускают значительно большее влияние - до 15% .

Соучредитель Bureau of Wine Дмитрий Крымский, компания которого управляет несколькими премиальными розничными брендами, в частности сетью Goodwine, рассказал, что один из складов вблизи Киева был атакован 1 сентября. В результате удара было уничтожено товаров примерно на 4 млн евро.

По его словам, возможное повышение цен будет связано не столько с физической нехваткой товаров, сколько с необходимостью перестраивать логистику, чтобы сделать цепи снабжения менее уязвимыми к российским атакам.

Компания рассматривает несколько вариантов, среди которых перенос части складов в соседнюю Польшу, использование подземных помещений и распределение запасов между несколькими небольшими объектами.

Еще соучредитель Bureau of Wine добавил – бизнес больше не может полагаться на один большой склад. В его компании ожидают рост цен примерно на 5%.

Последняя атака стала третьей для складов компании с начала полномасштабного вторжения. Первый удар в 2022 году уничтожил товаров примерно на 15 млн. евро, а еще одна атака в июле 2026 года привела к потере продукции на 1,5 млн. евро.

Крымский отметил, что новый удар был только вопрос времени. На складе находилось около трех тысяч паллет, поэтому быстро переместить их в другое место было невозможно.

Из-за постоянных воздушных атак работники могли работать только по три-четыре часа в день, что дополнительно усложняло перемещение запасов.

Напомним, 27 августа россияне нанесли массированный удар по логистической инфраструктуре Киевщины. Повреждены и уничтожены распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

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