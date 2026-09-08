В Киеве в результате обстрела уничтожен супермаркет VARUS (фото, видео)
11:52 08.09.2026 Вт
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В результате атаки образовалась огромная воронка
Фото: последствия удара по супермаркету в Киеве (РБК-Украина)
В Киеве в результате ночных обстрелов уничтожен супермаркет VARUS.
Об этом сообщает РБК-Украина .
Как стало известно, уничтоженный супермаркет расположен в Соломенском районе.
Часть постройки буквально снесло. Повсюду разбросаны обломки, а рядом с магазином - огромная воронка.
Как известно, именно в Соломенском районе было больше всего разрушений в результате атаки.
В компании пока не прокомментировали атаку на супермаркет.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что вследствие обстрела Киева повреждения по меньшей мере на 16 локациях. Погибли два человека, еще 16 раненых.