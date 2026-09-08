В Киеве в результате обстрела уничтожен супермаркет VARUS (фото, видео)

В Киеве в результате ночных обстрелов уничтожен супермаркет VARUS.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Как стало известно, уничтоженный супермаркет расположен в Соломенском районе.

Часть постройки буквально снесло. Повсюду разбросаны обломки, а рядом с магазином - огромная воронка.

Как известно, именно в Соломенском районе было больше всего разрушений в результате атаки.

В компании пока не прокомментировали атаку на супермаркет.