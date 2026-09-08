ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве в результате обстрела уничтожен супермаркет VARUS (фото, видео)

11:52 08.09.2026 Вт
1 мин
В результате атаки образовалась огромная воронка
aimg Елена Чупровская
В Киеве в результате обстрела уничтожен супермаркет VARUS (фото, видео) Фото: последствия удара по супермаркету в Киеве (РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Киеве в результате ночных обстрелов уничтожен супермаркет VARUS.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Как стало известно, уничтоженный супермаркет расположен в Соломенском районе.

Часть постройки буквально снесло. Повсюду разбросаны обломки, а рядом с магазином - огромная воронка.

Как известно, именно в Соломенском районе было больше всего разрушений в результате атаки.

В компании пока не прокомментировали атаку на супермаркет.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что вследствие обстрела Киева повреждения по меньшей мере на 16 локациях. Погибли два человека, еще 16 раненых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева
Новости
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"