ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Взрывы в Одессе на фоне объявленной баллистической угрозы

Украина, Вторник 30 декабря 2025 02:46
UA EN RU
Взрывы в Одессе на фоне объявленной баллистической угрозы Иллюстративное фото: спасатели ГСЧС Украины (facebook DSNS)
Автор: Марина Балабан

В Одессе в ночь на 30 декабря раздаются взрывы. В южных, северных и восточных областях Украины объявлена угроза баллистических ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и Воздушные силы ВСУ.

"Город под вражеской атакой! Находитесь в безопасных местах", - написал Сергей Лысак.

Перед этим корреспондент РБК-Украина сообщал о громком взрыве в Одессе.

Ранее Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе применения врагом баллистики для южных, северных и восточных регионов Украины.

Актуальная карта воздушных тревог сейчас выглядит так:

Взрывы в Одессе на фоне объявленной баллистической угрозы

Атаки на Одессу

Как сообщалось, российские войска вечером 27 декабря атаковали ударными дронами Одессу. В результате удара возникло возгорание жилого дома и повреждено здание лицея. Разбиты более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики закрыли отверстия временно пленкой.

До этого в ночь на 26 декабря город подвергся дроновой атаке, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и возник пожар.

Кроме того, 22 декабря россияне также атаковали Одессу дронами и повредили объект критической инфраструктуры. После этого часть одного из районов осталась без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Воздушная тревога Взрывы
Новости
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну