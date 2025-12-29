Есть попадание дронов: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян

В ночь на 29 декабря российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину с применением ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов, однако зафиксировано несколько попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Подробности атаки

По данным военных, с 21:00 28 декабря противник атаковал Украину 25 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других типов. Около 15 из них были именно "Шахедами".

Запуски осуществлялись с направлений Орел и Миллерово - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым, а также из Донецка - ВОТ.

Работа ПВО

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 21 вражеский БПЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание четырех ударных беспилотников на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предостерегли в Воздушных силах.