Есть попадание дронов: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян
В ночь на 29 декабря российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину с применением ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов, однако зафиксировано несколько попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Подробности атаки
По данным военных, с 21:00 28 декабря противник атаковал Украину 25 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других типов. Около 15 из них были именно "Шахедами".
Запуски осуществлялись с направлений Орел и Миллерово - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым, а также из Донецка - ВОТ.
Работа ПВО
К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 21 вражеский БПЛА на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание четырех ударных беспилотников на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предостерегли в Воздушных силах.
Дроны "Шахеды"
Как ранее сообщали СМИ, Россия вложила не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных беспилотников, в частности дронов типа "Шахед". В эту отрасль уже привлечено более 900 компаний.
По оценкам аналитиков, сейчас РФ способна производить около 30 тысяч ударных дронов в год по иранской модели, а отдельные эксперты прогнозируют, что к 2026 году этот показатель может вырасти вдвое.
Также сообщалось, в ночь на 28 декабря операторы Сил специальных операций ВСУ нанесли серии ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей, в частности, был склад с дронами типа "Шахед".