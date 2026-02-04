Российские дроны "Гербера" получили новую необычную роль: в ISW раскрыли детали

Российские войска начали использовать дроны "Гербера" в качестве носителей малых разведывательных или ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Отмечается, что российские войска начинают использовать беспилотники "Гербера" в роли "маток" для доставки ударных или разведывательных дронов в украинский тыл.
Украинские войска не смогли найти FPV-беспилотник, который был доставлен "Герберой", поэтому неясно, был ли FPV-беспилотник ударным или разведывательным. Беспилотники "Гербера", которые являются гораздо более дешевой версией "Шахеда", могут пролетать от 300 до 600 километров.
Таким образом, российские войска пытаются использовать большую дальность полета "Герберы", чтобы доставлять меньшие FPV-дроны дальше в тыл. Российские войска также все чаще используют дроны-"матки" для проведения разведки, что позволяет наносить точные удары по украинским полигонам, системам ПВО и ракетным установкам в украинском тылу.
По данным аналитиков, украинские войска вряд ли будут использовать системы ПВО для сбивания этих малых FPV-дронов в глубоком тылу, что подчеркивает потребность Украины в дронах-перехватчиках и системах ПВО точечной обороны, поскольку систем РЭБ, вероятно, недостаточно для защиты украинской инфраструктуры от них.
Российский дрон "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Он часто используется для перегрузки украинской ПВО.
"Гербера" может нести боевую часть, как камикадзе, и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов
По данным ГУР, Россия составляет эти дроны на заводе в городе Елабуга. Такие беспилотники могут нести боевую часть, и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных БпЛА.
По данным ВСУ, даже небольшие российские дроны-имитаторы типа "Гербера" несут серьезную угрозу, поскольку могут иметь на борту несколько килограммов взрывчатки.