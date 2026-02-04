UA

Російські дрони "Гербера" отримали нову незвичну роль: у ISW розкрили деталі

Фото: російські дрони "Гербера" отримали нову незвичну роль (twitter.com/distant_earth83)
Автор: Константин Широкун

Російські війська почали використовувати дрони "Гербера" у ролі носіїв малих розвідувальних, або ударних безпілотників.

Зазначається, що російські війська починають використовувати безпілотники "Гербера" у ролі "маток" для доставки ударних, або розвідувальних дронів в український тил.

Українські війська не змогли знайти FPV-безпілотник, який був доставлений "Герберою", тому неясно, чи був FPV-безпілотник ударним чи розвідувальним. Безпілотники "Гербера", які є набагато дешевшою версією "Шахеда", можуть пролітати від 300 до 600 кілометрів.

Таким чином, російські війська намагаються використати велику дальність польоту "Гербери", щоб доставляти менші FPV-дрони далі в тил. Російські війська також все частіше використовують дрони-"матки" для проведення розвідки, що дозволяє завдавати точних ударів по українських полігонах, системах ППО та ракетних установках в українському тилу.

За даними аналітиків, українські війська навряд чи використовуватимуть системи ППО для збиття цих малих FPV-дронів у глибокому тилу, що підкреслює потребу України в дронах-перехоплювачах та системах ППО точкової оборони, оскільки систем РЕБ, ймовірно, недостатньо для захисту української інфраструктури від них.

Що відомо про "Гербери"

Російський дрон "Гербера" імітує "популярний" у окупантів "Шахед". Він часто використовується для перевантаження української ППО.

"Гербера" може нести бойову частину, як камікадзе, та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів

За даними ГУР, Росія складає ці дрони на заводі у місті Єлабуга. Такі безпілотники можуть нести бойову частину, та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних БпЛА.

За даними ЗСУ, навіть невеликі російські дрони-імітатори типу "Гербера" несуть серйозну загрозу, оскільки можуть мати на борту кілька кілограмів вибухівки.

