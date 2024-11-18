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Украинские разведчики выяснили "начинку" российского дрона "Гербера" (фото)

Украина, Понедельник 18 ноября 2024 11:07
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Украинские разведчики выяснили "начинку" российского дрона "Гербера" (фото) Фото: в ГУР раскрыли "начинку" российского дрона "Гербера" (кадр из видео/mil.in.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российский дрон "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Он часто используется для перегрузки украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

По данным разведчиков, Россия собирает такие многозадачные БПЛА на заводе в городе Елабуга.

"Аппарат "Гербера" может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики выяснили &quot;начинку&quot; российского дрона &quot;Гербера&quot; (фото)

Имитация "Шахеда"

Этот БПЛА имитирует Shahed-136/Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

"За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "Гербера" в десятки раз дешевле Shahed/Герань. Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей", - отметили в ГУР.

Из чего состоят эти БПЛА

Исследования сбитых образцов показали, что россияне производят "Герберу" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов.

"Разработчик БПЛА - китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов в Россию. Снабжение происходит при посредничестве третьих компаний", - рассказали в ГУР.

Украинские разведчики выяснили &quot;начинку&quot; российского дрона &quot;Гербера&quot; (фото)

Кроме того:

  • Помехозащищенная антенна (CRPA) дрона содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нидерланды).
  • В универсальном полетном контроллере - также компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР).
  • Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) баражирующей версии БПЛА и ведения воздушной разведки "Гербера" оснащена китайской камерой с трехосным подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.
  • Двигатель DLE60 - производства китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом 2024 года компания попала под санкции США за поставки в Россию.

Использование дронов Россией в войне в Украине

Российские войска постоянно используют дроны для атак по Украине. Например, 17 ноября во время ракетно-дронового удара РФ использовала 90 беспилотников.

При этом, захватчики постоянно пытаются пергрузить украинскую ПВО, используя разные виды БПЛА. Например, недавно сообщалось, что Россия начала использовать дроны-приманки во время атак по Украине. Они также имитируют "Шахеды".

Кроме того, у россиян есть в планах выйти на круглосуточные атаки беспилотниками.

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