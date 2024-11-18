Украинские разведчики выяснили "начинку" российского дрона "Гербера" (фото)

Российский дрон "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Он часто используется для перегрузки украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

По данным разведчиков, Россия собирает такие многозадачные БПЛА на заводе в городе Елабуга.

"Аппарат "Гербера" может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов", - говорится в сообщении.

Имитация "Шахеда"

Этот БПЛА имитирует Shahed-136/Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

"За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "Гербера" в десятки раз дешевле Shahed/Герань. Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей", - отметили в ГУР.

Из чего состоят эти БПЛА

Исследования сбитых образцов показали, что россияне производят "Герберу" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов.

"Разработчик БПЛА - китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов в Россию. Снабжение происходит при посредничестве третьих компаний", - рассказали в ГУР.

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