ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Несут серьезный вред: в Воздушных силах рассказали об опасности дронов типа "Гербера"

Воскресенье 07 сентября 2025 13:21
UA EN RU
Несут серьезный вред: в Воздушных силах рассказали об опасности дронов типа "Гербера" Фото: в Воздушных силах рассказали об опасности дронов типа "Гербера" (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Даже небольшие российские дроны-имитаторы типа "Гербера" могут нести серьезную угрозу, поскольку могут иметь на борту несколько килограммов взрывчатки.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире телемарафона.

"Хочу отметить, что дроны-имитаторы и беспилотники других типов все же тоже имеют определенную полезную нагрузку. Это могут быть как средства разведки типа камер, так и может быть взрывчатка", - отметил Игнат.

По его словам, на "Гербери" без проблем может быть размещено до 5 килограммов взрывчатки, и это тоже опасный дрон.

"Если он попадет в уязвимое место, он может принести серьезный вред", - подчеркнул начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.

Что известно о "Герберах"

Российский дрон "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Он часто используется для перегрузки украинской ПВО.

В ГУР также сообщали, что Россия составляет такие дроны на заводе в городе Елабуга. Такие беспилотники могут нести боевую часть, и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "Гербера" в десятки раз дешевле "Шахеды".

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Дрони
Новости
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России