Несут серьезный вред: в Воздушных силах рассказали об опасности дронов типа "Гербера"

Даже небольшие российские дроны-имитаторы типа "Гербера" могут нести серьезную угрозу, поскольку могут иметь на борту несколько килограммов взрывчатки.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире телемарафона.

"Хочу отметить, что дроны-имитаторы и беспилотники других типов все же тоже имеют определенную полезную нагрузку. Это могут быть как средства разведки типа камер, так и может быть взрывчатка", - отметил Игнат.

По его словам, на "Гербери" без проблем может быть размещено до 5 килограммов взрывчатки, и это тоже опасный дрон.

"Если он попадет в уязвимое место, он может принести серьезный вред", - подчеркнул начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.