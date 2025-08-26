Российские дроны атакуют трассу Херсон-Николаев: водителей предупредили об опасности

Вдоль трассы Херсон-Николаев наблюдается высокая активность российских дронов. Жителей призвали не передвигаться по этому маршруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По словам Прокудина, со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев.
"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - предостерег он.
Глава ОГА напомнил, что об активности российских беспилотников оперативно сообщают в телеграмм-канале "Радар Херсон".
Как добавили в пресс-службе Херсонской ОГА, сегодня утром российские войска атаковали автомобиль на трассе между селами Клапая и Чернобаевка.
В результате удара пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летняя врач одного из медучреждений. Предварительно известно, что они получили взрывные травмы.
Оба пострадавших самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают необходимую помощь.
Войска РФ систематически используют дроны для ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту, особенно в прифронтовых районах Херсонской области.
Так, недавно захватчики атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, который ехал по трассе в Бериславском районе. В результате взрыва погибли два человека.
Кроме того, враг сбросил взрывчатку на пассажирский автобус. Тогда ранения получили пять человек.
Также российская армия атаковала дроном карету скорой помощи в Херсоне. В результате вражеской атаки ранения получили медик и водитель.