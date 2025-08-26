Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: водіїв попередили про небезпеку

Уздовж траси Херсон-Миколаїв спостерігається висока активність російських дронів. Жителів закликали не пересуватися цим маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За словами Прокудіна, з учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв.
"Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом", - застеріг він.
Голова ОВА нагадав, що про активність російських безпілотників оперативно повідомляють в телеграм-каналі “Радар Херсон”.
Як додали в пресслужбі Херсонської ОВА, сьогодні зранку російські війська атакували автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка.
У результаті удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. Попередньо відомо, що вони зазнали вибухових травм.
Обидва потерпілі самостійно дісталися лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
Війська РФ систематично використовують дрони для ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту, особливо в прифронтових районах Херсонської області.
Так, нещодавно загарбники атакували з безпілотника цивільний автомобіль, що їхав по трасі у Бериславському районі. Внаслідок вибуху загинули дві людини.
Крім того, ворог скинув вибухівку на пасажирський автобус. Тоді поранення отримали п'ятеро людей.
Також російська армія атакувала дроном карету швидкої допомоги у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали медик та водій.