ua en ru
Чт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью атаковали Краматорск и Славянск: стали известны последствия

Донбасс, Четверг 31 октября 2024 10:20
UA EN RU
Россияне ночью атаковали Краматорск и Славянск: стали известны последствия Фото: россияне атаковали Краматорск и Славянск 31 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 31 октября РФ обстреляла Краматорск и Славянск Донецкой области. Удары в первом случае пришлись по промзоне, во втором - по комбинату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ГВА Краматорска Александра Гончаренко, Telegram главы ГВА Славянска Вадима Ляха.

Краматорск

Ночью оккупанты нанесли удар по Краматорску, в частности, по промышленной зоне.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия российского террора", - отметил глава ГВА Александр Гончаренко.

Славянск

Сегодня ночью было громко и в Славянске.

"Недоброе утро в Славянске в последний день октября. Сегодня ночью снова было громко", - рассказал глава ГВА Вадим Лях.

В частности, по его данным, "прилет" произошел в админздание "Донрыбкомбината", в поселке Мирном.

"Повреждены также близлежащие дома. К счастью, обошлось без жертв", - отметил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область
NEWS
Ограничения на дорогах, бронирование, пограничный контроль: что изменится с 1 ноября в Украине
Ограничения на дорогах, бронирование, пограничный контроль: что изменится с 1 ноября в Украине
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война