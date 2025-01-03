Россияне ударили авиабомбой по Славянску: четверо пострадавших, среди них ребенок

Российские войска в пятницу, 3 января, ударили по частному сектору в Славянске авиабомбой с модулем УМПК. Пострадали четыре человека, среди них двухлетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

В результате удара разрушено и повреждено не менее 14 частных домов. На месте работают необходимые службы.

Предварительно, россияне ударили по частному сектору города авиабомбой с модулем УМПК.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, травматическую ампутацию, переломы, ушибы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

"Четыре человека, среди них - двухлетний ребенок, получили ранения в результате российского обстрела Славянска", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 3 января

В ночь на 3 января россияне атаковали Украину 93-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 60 из них. Еще 26 были локально потеряны.

Вследствие российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных дронов по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. В частности, российские оккупанты дроном ударили по жилому дому в Краматорске.

Также сбитые "Шахеды" нанесли ущерб и в Киевской области. В нескольких районах повреждены частные дома и авто, есть погибший и пострадавшие.

Также из-за атаки РФ пострадала женщина в Киеве. Падение обломков зафиксировано в двух районах столицы.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. В результате атаки погибших нет, но есть пострадавшие.

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