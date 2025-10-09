RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Российские акции рекордно обвалились после громкого заявления МИДа о США

Фото: MOEX бьет рекорды - индекс обвалился до самого низкого уровня за почти год (corporatefinanceinstitute.com)
Автор: Карина Левицкая

Российский фондовый рынок потерпел резкий обвал. Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает 40 крупнейших компаний, упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Вчера, 8 октября, российский фондовый рынок потерпел самое стремительное однодневное падение за три года после того, как высокопоставленный дипломат заявил, что прогресс в достижении потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине в значительной степени остановился.

Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает акции 40 крупнейших публичных компаний страны, упал на 4,05% до 2563,3 пункта, что является самым низким уровнем с декабря 2024 года и стало самым резким падением за один день с сентября 2022 года. Акции:

  • Газпрома упали на 4,1%,
  • Сбербанка - на 4,9%,
  • ВТБ - на 4,7%,
  • Роснефти - на 2,5%.

Акции "Северстали" и "Аэрофлота" упали почти на 5%, тогда как акции "Ростелекома", "Интер РАО" и Магнитогорского металлургического комбината потеряли более 5%. Акции "Мечела" подверглись наибольшему падению - на 6,7%.

"Геополитическая напряженность продолжает давить на инвесторов", - сказал директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков.

Что стало толчком

Распродажа ускорилась после того, как заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что "сильный импульс в пользу достижения договоренностей", который произошел после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, "иссяк".

Рябков добавил, что "структура" отношений Москвы с Вашингтоном "разрушается", и Кремль не видит "никаких движений" со стороны США к восстановлению связей.

Днем ранее Путин заявил высокопоставленным военным, что их цель остается неизменной: "обеспечить безусловное достижение всех целей специальной военной операции".

"После периода завышенных ожиданий и роста цен на фондовом рынке волна пессимизма нахлынула на инвесторов", - заявили аналитики PSB Bank.

Стоит отметить, что индекс MOEX падает уже пять недель подряд.

Кроме того, добавим, что мировой банк недавно снизил свой прогноз по экономике России, прогнозируя рост на:

  • 0,9% в 2025 году,
  • 0,8% в 2026 году,
  • 1% в 2027 году.

Экономика в России

Заметим, что российское общество все больше истощено затяжной войной против Украины.

На этом фоне Кремль пытается удержать контроль, запуская новую волну пропаганды.

В то же время мы сообщали, что в 2026 году Россия потратит на телепропаганду вдвое больше средств, чем планировалось. Деньги пойдут на развлекательные каналы и кремлевские вещатели.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что у РФ есть проблемы с экономикой, но Москва продолжает финансировать войну за счет продажи энергоресурсов.

