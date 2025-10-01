Россияне истощены войной: Кремль запускает новую волну пропаганды, - Politico

Российское общество все больше истощено затяжной войной против Украины. На этом фоне Кремль пытается удержать контроль, запуская новую волну пропаганды.

Путинская пропаганда пытается перевернуть реальность, когда российские дроны и самолеты регулярно нарушают воздушное пространство стран НАТО. В то время как поддержка продолжения войны среди граждан России упала до исторически низкого уровня, Кремль усиливает нарратив "Россия против Запада", чтобы поднять моральный дух общества.

В последние недели Польша, Литва и Эстония сообщили о вторжении российских беспилотников и самолетов, а в НАТО заявили, что это свидетельствует о все более безответственном поведении Москвы.

В то же время Кремль пытается показать Европу агрессором, намекая, что Запад может сбивать российские самолеты.

Как и во время других кризисных моментов - сбивания малайзийского рейса MH17 или полномасштабного вторжения в Украину - российские власти отправили министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он обвинил Запад в эскалации и заявил, что Россия "никогда не имела и не имеет" намерения нападать на НАТО или ЕС, но предупредил: на любую агрессию Москва ответит "решительно".

Подобную риторику повторил и российский диктатор Владимир Путин, пообещав ответить на действия Запада "не словами, а военно-техническими мерами".

Российские государственные СМИ сразу же сразу подхватили этот тон.

Государственное телевидение России критикует НАТО и ЕС, называя их реакцию на вторжение "истерической".

В частности ведущая Ольга Скабеева отмечала "фрагментарность" позиций Европы, в частности президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.

Кремль не забыл и о Зеленском

Прокремлевские издания обвинили украинского президента Владимира Зеленского в попытках втянуть США в более глубокий конфликт.

Единственным западным лидером, которого российские пропагандисты не критиковали, стал президент США Дональд Трамп - его назвали "взвешенным", поскольку он воздержался от немедленного осуждения после инцидента с дроном в Польше.

На фоне этого риторика среди российских пропагандистов становится все более агрессивной. Владимир Соловьев призвал нанести удары по Европе ракетами средней дальности "Орешник".

А тем временем российские военные блогеры, например Юрий Подоляка, смеются над странами НАТО, утверждая, что они "испугались нескольких дронов".

Пропаганда нацелена на россиян

Аналитики отмечают, что главная цель такой пропаганды - не Запад, а собственное население. Война России против Украины уже приближается к продолжительности борьбы Советского Союза с нацистской Германией во Второй мировой войне.

Это, вместе с экономическими трудностями, заставляет Кремль объяснять гражданам, "почему до сих пор нет победы".

В то же время опросы Левада-центра свидетельствуют: 66% россиян поддерживают мирные переговоры, а число сторонников "войны до конца" упало до исторического минимума.

На этом фоне Кремль усиливает пропаганду, чтобы убедить граждан в том, что Россия якобы ведет борьбу со всем миром.

"Режим Путина не может существовать без конфронтации", - заключают эксперты.