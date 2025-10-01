ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россияне истощены войной: Кремль запускает новую волну пропаганды, - Politico

Россия, Среда 01 октября 2025 09:47
UA EN RU
Россияне истощены войной: Кремль запускает новую волну пропаганды, - Politico Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российское общество все больше истощено затяжной войной против Украины. На этом фоне Кремль пытается удержать контроль, запуская новую волну пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Путинская пропаганда пытается перевернуть реальность, когда российские дроны и самолеты регулярно нарушают воздушное пространство стран НАТО. В то время как поддержка продолжения войны среди граждан России упала до исторически низкого уровня, Кремль усиливает нарратив "Россия против Запада", чтобы поднять моральный дух общества.

В последние недели Польша, Литва и Эстония сообщили о вторжении российских беспилотников и самолетов, а в НАТО заявили, что это свидетельствует о все более безответственном поведении Москвы.

В то же время Кремль пытается показать Европу агрессором, намекая, что Запад может сбивать российские самолеты.

Как и во время других кризисных моментов - сбивания малайзийского рейса MH17 или полномасштабного вторжения в Украину - российские власти отправили министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он обвинил Запад в эскалации и заявил, что Россия "никогда не имела и не имеет" намерения нападать на НАТО или ЕС, но предупредил: на любую агрессию Москва ответит "решительно".

Подобную риторику повторил и российский диктатор Владимир Путин, пообещав ответить на действия Запада "не словами, а военно-техническими мерами".

Российские государственные СМИ сразу же сразу подхватили этот тон.

Государственное телевидение России критикует НАТО и ЕС, называя их реакцию на вторжение "истерической".

В частности ведущая Ольга Скабеева отмечала "фрагментарность" позиций Европы, в частности президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.

Кремль не забыл и о Зеленском

Прокремлевские издания обвинили украинского президента Владимира Зеленского в попытках втянуть США в более глубокий конфликт.

Единственным западным лидером, которого российские пропагандисты не критиковали, стал президент США Дональд Трамп - его назвали "взвешенным", поскольку он воздержался от немедленного осуждения после инцидента с дроном в Польше.

На фоне этого риторика среди российских пропагандистов становится все более агрессивной. Владимир Соловьев призвал нанести удары по Европе ракетами средней дальности "Орешник".

А тем временем российские военные блогеры, например Юрий Подоляка, смеются над странами НАТО, утверждая, что они "испугались нескольких дронов".

Пропаганда нацелена на россиян

Аналитики отмечают, что главная цель такой пропаганды - не Запад, а собственное население. Война России против Украины уже приближается к продолжительности борьбы Советского Союза с нацистской Германией во Второй мировой войне.

Это, вместе с экономическими трудностями, заставляет Кремль объяснять гражданам, "почему до сих пор нет победы".

В то же время опросы Левада-центра свидетельствуют: 66% россиян поддерживают мирные переговоры, а число сторонников "войны до конца" упало до исторического минимума.

На этом фоне Кремль усиливает пропаганду, чтобы убедить граждан в том, что Россия якобы ведет борьбу со всем миром.

"Режим Путина не может существовать без конфронтации", - заключают эксперты.

Кремлевская пропаганда

Стоит отметить, что это не впервые страна-агрессор обращается к дезинформации в достижении своих целей. Последние годы россияне активно распространяют фейки и об Украине.

Оккупанты умело манипулируют на теме войны. Например, недавно россияне распространили в сети дезинформацию о 1,7 млн погибших военных ВСУ.

Так же пропагандистские ресурсы РФ распространяли фейки о якобы"страхе Украины перед коалиционными войсками", пытаясь дискредитировать международные гарантии безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня