Нашли лазейку? Высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии
С начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство краев значительно сократило или вообще прекратило российские дипломатические миссии на своих территориях. Однако высланные дипломаты все равно оказались в Европе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
С начала вторжения из разных стран было выслано более 500 российских дипломатов и административных сотрудников. Однако некоторые из них были назначены в дипмиссии в Сербию - одной из стран, которые до сих пор не вводили санкции против России.
В 2023 году там значительно возросло присутствие российских дипломатов. Еще в 2022 году в стране работали 54 российских дипломата, а в марте 2023 года - уже 62. При этом, как отмечают европейские чиновники, для перевода высланного из одной страны ЕС дипломата в другую действительно нет формального запрета , но такой запрет является негласной практикой.
В апреле 2022 года Хорватия заявила, что высылает из своей страны 18 российских дипломатов и 6 административно-технических сотрудников посольства. Как выяснили журналисты, среди высланных россиян был 38-летний Алексей Александрович Иваненко . Он занимал должность второго секретаря посольства. К моменту, как ему велели покинуть Хорватю, он прожил там вместе с женой три года.
Однако уже в октябре 2022 года его имя и имя его жены Екатерины появилось в дипломатическом списке МИД Сербии. При этом Иваненко получил повышение и в посольстве РФ в Сербии занимает должность первого секретаря.
Фото: Список сотрудников российского посольства в Сербии, имеющих дипломатический иммунитет, актуален на март 2023 года (mfa.gov.rs)
Известно, что еще в 2011 году Иваненко был далёк от должности дипломата и работал инженером в воинской части 71330, которая в те годы взламывала сети американских предприятий энергетической инфраструктуры с помощью трояна Havex. Согласно утечке баз данных РФ, Иваненко стал сотрудником МИД России не позднее 2019 года.
Заметим, что после его высылки из Хорватии, туда впервые в истории были отправлены сотрудники Киберкомандования США "для поиска злонамеренной киберактивности".
23 марта 2022 года Польша объявила о высылке сразу 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Среди них был советник миссии Михаил Генералов и его супруга Зинаида.
Генералов в том же статусе находится на сайте сербского МИД среди сотрудников российского посольства в Сербии. Кроме этого, в цоцсетях его жены можно найти фото и видео из Сербии.
Фото: в феврале 2017 года Генералов, на тот момент 2-й секретарь посольства, посетил учебное заведение Варшавы и встретился с учениками 7-8 классов (archive.is)
Еще один российский чиновник получил работу в Сербии после отказа его пускать после назначения в Гаагу. Речь идет о 38-летнем Дмитрии Барабине. Он был единственным дипломатом, которого даже не пришлось высылать, так как он не успел приехать после назначения из-за отказа в визе.
18 февраля 2023 года министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хустра заявил, что консульство его страны в Санкт-Петербурге будет закрыто и еще будет сокращено количество российских дипломатов в посольстве в Гааге из-за "длительных попыток тайно доставлять агентов разведки в Нидерланды под дипломатическим прикрытием". В настоящее время Барабин работает в посольстве в Сербии вторым секретарем.
Дмитрий Барабин, фото с инстаграмма его жены Елены Барабиной
Российский дипломат Петр Долгошеин сейчас работает в посольстве России в Белграде в должности советника. Однако до лета 2022 года он занимал должность второго секретаря посольства России в Хельсинки. Отслеживать перемещение Долгошеина из Финляндии в Сербию можно по его публикациям в соцсетях.
Фото: 4 февраля 2021 года Долгошеин делал селфи на фоне президентского дворца в Хельсинки, а 16 декабря 2022-го публиковал снимки из храма Святого Саввы в Белграде.
В списке российских дипломатов в Сербии можно найти и другие имена людей, недавно работавших в странах, высылавших в 2022 и 2023 российских дипломатов, а также в международных организациях, имеющих сложные отношения с Россией.
Так должность первого секретаря занимает Денис Румянцев , еще в 2019 году работавший в Македонии. Такую же должность занимает Александр Новиков : в 2018 году он работал в представительстве России в Организации по запрещению химического оружия и числился на сайте ОЗХО как представитель Министерства обороны России.
Вторым секретарем в Белграде является Владимир Подрезов , который был в 2014 году третьим секретарем посольства в Черногории. Еще один второй секретарь российского посольства в Сербии Михаил Максименко , в 2017 году был третьим секретарем в посольстве в Лондоне.
Как заявил бывший сербский военный дипломат, который сейчас возглавляет в Белграде Совет по стратегической политике Никола Лунич, сербские власти могут сами помешать своим стремлениям вступить в ЕС, предоставив "дипломатическое убежище" высланным российским дипломатам.
"Очевидно, что сейчас Сербия является последним убежищем в Европе для безопасной разведывательной работы российских оперативных агентов", - считает Лунич.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр экономики Сербии Раде Башта призвал правительство страны ввести санкции против России.
Напомним, что ранее глава МИД Сербии заявил, что власти страны могут ввести санкции против РФ в случае, если такой шаг будет отвечать их интересам.
Добавим, что в начале марта Вучич намекнул, что Сербия готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.
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