Нашли лазейку? Высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство краев значительно сократило или вообще прекратило российские дипломатические миссии на своих территориях. Однако высланные дипломаты все равно оказались в Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

С начала вторжения из разных стран было выслано более 500 российских дипломатов и административных сотрудников. Однако некоторые из них были назначены в дипмиссии в Сербию - одной из стран, которые до сих пор не вводили санкции против России.

В 2023 году там значительно возросло присутствие российских дипломатов. Еще в 2022 году в стране работали 54 российских дипломата, а в марте 2023 года - уже 62. При этом, как отмечают европейские чиновники, для перевода высланного из одной страны ЕС дипломата в другую действительно нет формального запрета , но такой запрет является негласной практикой.

В апреле 2022 года Хорватия заявила, что высылает из своей страны 18 российских дипломатов и 6 административно-технических сотрудников посольства. Как выяснили журналисты, среди высланных россиян был 38-летний Алексей Александрович Иваненко . Он занимал должность второго секретаря посольства. К моменту, как ему велели покинуть Хорватю, он прожил там вместе с женой три года.

Однако уже в октябре 2022 года его имя и имя его жены Екатерины появилось в дипломатическом списке МИД Сербии. При этом Иваненко получил повышение и в посольстве РФ в Сербии занимает должность первого секретаря.

Фото: Список сотрудников российского посольства в Сербии, имеющих дипломатический иммунитет, актуален на март 2023 года (mfa.gov.rs)

Известно, что еще в 2011 году Иваненко был далёк от должности дипломата и работал инженером в воинской части 71330, которая в те годы взламывала сети американских предприятий энергетической инфраструктуры с помощью трояна Havex. Согласно утечке баз данных РФ, Иваненко стал сотрудником МИД России не позднее 2019 года.

Заметим, что после его высылки из Хорватии, туда впервые в истории были отправлены сотрудники Киберкомандования США "для поиска злонамеренной киберактивности".

23 марта 2022 года Польша объявила о высылке сразу 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Среди них был советник миссии Михаил Генералов и его супруга Зинаида.

Генералов в том же статусе находится на сайте сербского МИД среди сотрудников российского посольства в Сербии. Кроме этого, в цоцсетях его жены можно найти фото и видео из Сербии.

Фото: в феврале 2017 года Генералов, на тот момент 2-й секретарь посольства, посетил учебное заведение Варшавы и встретился с учениками 7-8 классов (archive.is)

Еще один российский чиновник получил работу в Сербии после отказа его пускать после назначения в Гаагу. Речь идет о 38-летнем Дмитрии Барабине. Он был единственным дипломатом, которого даже не пришлось высылать, так как он не успел приехать после назначения из-за отказа в визе.

18 февраля 2023 года министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хустра заявил, что консульство его страны в Санкт-Петербурге будет закрыто и еще будет сокращено количество российских дипломатов в посольстве в Гааге из-за "длительных попыток тайно доставлять агентов разведки в Нидерланды под дипломатическим прикрытием". В настоящее время Барабин работает в посольстве в Сербии вторым секретарем.

Дмитрий Барабин, фото с инстаграмма его жены Елены Барабиной

Российский дипломат Петр Долгошеин сейчас работает в посольстве России в Белграде в должности советника. Однако до лета 2022 года он занимал должность второго секретаря посольства России в Хельсинки. Отслеживать перемещение Долгошеина из Финляндии в Сербию можно по его публикациям в соцсетях.

Фото: 4 февраля 2021 года Долгошеин делал селфи на фоне президентского дворца в Хельсинки, а 16 декабря 2022-го публиковал снимки из храма Святого Саввы в Белграде.

В списке российских дипломатов в Сербии можно найти и другие имена людей, недавно работавших в странах, высылавших в 2022 и 2023 российских дипломатов, а также в международных организациях, имеющих сложные отношения с Россией.

Так должность первого секретаря занимает Денис Румянцев , еще в 2019 году работавший в Македонии. Такую же должность занимает Александр Новиков : в 2018 году он работал в представительстве России в Организации по запрещению химического оружия и числился на сайте ОЗХО как представитель Министерства обороны России.

Вторым секретарем в Белграде является Владимир Подрезов , который был в 2014 году третьим секретарем посольства в Черногории. Еще один второй секретарь российского посольства в Сербии Михаил Максименко , в 2017 году был третьим секретарем в посольстве в Лондоне.

Как заявил бывший сербский военный дипломат, который сейчас возглавляет в Белграде Совет по стратегической политике Никола Лунич, сербские власти могут сами помешать своим стремлениям вступить в ЕС, предоставив "дипломатическое убежище" высланным российским дипломатам.

"Очевидно, что сейчас Сербия является последним убежищем в Европе для безопасной разведывательной работы российских оперативных агентов", - считает Лунич.