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В Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Беларуси, - представитель правительства

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Воскресенье 18 декабря 2022 06:48
В Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Беларуси, - представитель правительства Фото: В Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Беларуси (shutterstock.com)
Автор: Олег Васкив

С февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, обнародованное I.pl.

Чиновник указал, что всех задержанных подозревают в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами.

"Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", - отметил Жарин.

По словам представителя правительства, с момента вторжения РФ в Украину пропаганда Кремля, направленная против Польши, усилилась.

"В первую очередь, это связано с активной поддержкой Киева со стороны Варшавы и потерей влияния агрессора в Украине. Особенно сильно информационные атаки россиян начинают ощущаться в кризисные для них моменты, например, после военных поражений", - добавил чиновник.

Напомним, недавно Сейм Польши одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

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