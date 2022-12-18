В Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Беларуси, - представитель правительства

С февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, обнародованное I.pl .

Чиновник указал, что всех задержанных подозревают в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами.

"Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", - отметил Жарин.

По словам представителя правительства, с момента вторжения РФ в Украину пропаганда Кремля, направленная против Польши, усилилась.

"В первую очередь, это связано с активной поддержкой Киева со стороны Варшавы и потерей влияния агрессора в Украине. Особенно сильно информационные атаки россиян начинают ощущаться в кризисные для них моменты, например, после военных поражений", - добавил чиновник.