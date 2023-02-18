Нидерланды через шпионаж закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов

Сегодня, 18 февраля, Нидерланды выслали из страны российских дипломатов из-за того, что они оказались шпионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что российских дипломатов выслали из-за того, что Москва тайно назначает дипломатами - офицеров разведки. По его словам, около десяти сотрудников российского посольства должны будут уйти.

Кроме того, что в течение двух недель российские дипломаты должны покинуть страну, в Амстердаме закроется Российский торговый офис. К тому же, по словам Гукстра, с 20 февраля в Санкт-Петербурге будет закрыто генеральное консульство Нидерландов.

Он отметил, что Москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.

"Были сделаны многие попытки найти решение. Россия продолжает затягивать этот вопрос (выдачу виз - ред.), и это неприемлемо... Мы здесь главные, а они нет", - подчеркнул премьер.

В свою очередь посольство Нидерландов в Москве будет оставаться открытым. Нидерланды считают важным не закрывать их.