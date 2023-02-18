ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нидерланды через шпионаж закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов

Новина українською →
Нидерланды, Суббота 18 февраля 2023 20:13
Нидерланды через шпионаж закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов Фото: министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 февраля, Нидерланды выслали из страны российских дипломатов из-за того, что они оказались шпионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что российских дипломатов выслали из-за того, что Москва тайно назначает дипломатами - офицеров разведки. По его словам, около десяти сотрудников российского посольства должны будут уйти.

Кроме того, что в течение двух недель российские дипломаты должны покинуть страну, в Амстердаме закроется Российский торговый офис. К тому же, по словам Гукстра, с 20 февраля в Санкт-Петербурге будет закрыто генеральное консульство Нидерландов.

Он отметил, что Москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.

"Были сделаны многие попытки найти решение. Россия продолжает затягивать этот вопрос (выдачу виз - ред.), и это неприемлемо... Мы здесь главные, а они нет", - подчеркнул премьер.

В свою очередь посольство Нидерландов в Москве будет оставаться открытым. Нидерланды считают важным не закрывать их.

"Важно покидать посольства открытыми как канал коммуникации, даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо", - пояснил Гукстра.

Напомним, год назад Нидерланды также выставили группу российских чиновников за шпионаж. Тогда речь шла о семнадцати дипломатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет