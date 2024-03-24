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Ракетный удар россиян по Киеву: в КГВА рассказали подробности

Киев, Воскресенье 24 марта 2024 06:30
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Ракетный удар россиян по Киеву: в КГВА рассказали подробности Фото: в КГВА рассказали подробности (armyinform.com.ua)
Автор: Владислав Прийменко

КГВА рассказала о подробностях ракетного удара россиян. Это второй удар по Киеву за четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

По сообщениям администрации, враг применил три вида крылатых ракет, воздушная тревога продолжалась более двух часов.

"Противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски произошли из района Энгельса, Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. В Киев ракеты заходили группами, северного направления.", - сообщили в КМВА.

Также КМВА сообщила, что ПВО поразила почти десяток вражеских ракет.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около десятка вражеских ракет. Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы", - сообщили в КМВА.

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

Атака россиян по Киеву

Ночью 24 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взлетели 14 бортов ТУ-95МС - носители крылатых ракет.

Жители Киева слышали взрывы, сообщалось об работе ПВО. В Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе

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