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В Киеве в результате ночной атаки погиб человек

03:11 30.07.2026 Чт
1 мин
Точные обстоятельства трагедии выясняются
aimg Екатерина Коваль
В Киеве в результате ночной атаки погиб человек Фото: россияне ударили по городу баллистикой (Getty Images)
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В результате ночной атаки на Киев погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Киевской городской военной администрации.

По состоянию на 02:55 КМВА подтвердила гибель одного человека в результате ночной атаки на столицу.

"К сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в администрации.

Ночью 30 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами - тревогу из-за угрозы удара объявили около 01:07, а уже через несколько минут в городе раздались взрывы. Последствия зафиксировали сразу в двух районах столицы - возгорание из-за падения обломков произошло в Святошинском районе и Оболони.

О вероятности такой атаки предупреждали заранее – Зеленский заявлял, что Россия несколько дней подряд готовила массированный обстрел, и призвал украинцев внимательно следить за сигналами тревоги именно в ту ночь.

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