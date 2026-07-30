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Российская ракета пролетела над Польшей не просто так: эксперт назвал цель Кремля

15:05 30.07.2026 Чт
3 мин
Х-101 вблизи Люблина может изменить риторику Варшавы по отношению к Киеву
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Российская ракета пролетела над Польшей не просто так: эксперт назвал цель Кремля Фото: ракеты Х-101 (росСМИ)
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Ночью 30 июля над территорией Польши пролетела российская ракета Х-101. Этот инцидент может изменить дискурс и отношение Варшавы к Киеву.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

"Россия это сделала не просто так. То есть, якобы это может выглядеть, конечно, какой-то случайностью, что там ракета сбилась с курса. Это уже не первый раз, когда Российская Федерация нарушает воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО. Хочу напомнить, что в последнее время как минимум трижды воздушные силы Румынии сбивали дроны. Я думаю, что на самом деле Россия тестирует, какой может быть реакция стран-членов НАТО на такие вот залеты в воздушное пространство", - сказал Желиховский.

Аналитик подчеркивает: эти провокации обязывают Польшу и НАТО заботиться о собственной безопасности, а самым эффективным шагом для наращивания оборонных возможностей является углубление партнерства с Украиной.

"Понимание этого должно изменить взгляды поляков на ситуацию, на наши отношения двустороннего характера. А это значит, что есть надежда на то, что все-таки Варшава пойдет на более усиленное сотрудничество в разных областях, но прежде всего мы сейчас говорим об оборонной отрасли", - добавил он.

Польша готова идти на новые контакты с Украиной

В этом контексте эксперт считает положительным сигналом недавние переговоры Владимира Зеленского и Дональда Туска.

"Я думаю, что дискурс в Польше по Украине уже начинает меняться. Мы видим, что на самом деле поляки готовы идти на новые контакты с нашим государством. И тот факт, что президент Зеленский все же прилетел в Польшу после визита в Соединенные Штаты, это о многом говорит, ведь были вопросы, почему президент Зеленский в последнее время посещал другие страны через Молдову", - подчеркнул Желиховский.

Что касается общественного мнения в широких массах, Желиховский отмечает, что на настроения в польском обществе напрямую влияет местный политикум.

"Все будет зависеть от того, как сейчас будут вести себя польские элиты. Потому что мы должны понимать, что та волна хейта, и невосприятие украинцев и так далее, она же возникла не на пустом месте. Многое появилось из-за действий представителей польской власти. Я считаю, что усиление сотрудничества между странами может изменить эту историю, ведь тогда, скорее всего, в Польше сменится риторика на не такую ​​агрессивную, как была в последнее время", - резюмировал он.

Российская ракета в Польше

Напомним, ночью на востоке Польши объявили воздушную тревогу из-за массированной российской атаки на западные регионы Украины. Позже появились сообщения, что одна или две ракеты могли на короткое время войти в польское воздушное пространство.

Позже жители Люблинского воеводства сообщили о мощных взрывах. Впоследствии в поле недалеко от села Тарнава-Колония обнаружили большую воронку, которая, по предварительным данным, могла образоваться в результате падения неустановленного объекта.

Отметим, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 30 июля в стране срочно созывают координационную группу из-за нарушения воздушного пространства неизвестным объектом.

Кроме того, и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ночью над территорией Польши пролетела российская крылатая ракета Х-101.

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