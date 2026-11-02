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Российская хакерская атака на "Воздушную тревогу": в ВСУ оценили последствия

10:18 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Российская хакерская атака на "Воздушную тревогу": в ВСУ оценили последствия Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Getty Images)
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Приложение "Воздушная тревога" ночью сломали российские хакеры. В Воздушных силах объяснили, повлиял ли взлом на работу Сил обороны и где сейчас искать уведомления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на телемарафоне.

"Повлияло ли это (хакерская атака - ред.) на работу Сил обороны? Конечно, нет. Воздушные силы и все составляющие Сил безопасности и обороны работали в штатном режиме", - заявил Игнат.

По его словам, приложение - лишь дополнительный способ оповещения. Он не принадлежит воздушным силам, но военные предоставляют для него проверенную информацию об угрозах: беспилотники, реактивные дроны и крылатые ракеты.

С баллистикой посложнее. Цели летят очень быстро, поэтому оперативно сообщать о них через приложение затруднительно.

Что касается восстановления работы приложения

"Сегодня ночью россияне действительно атаковали это приложение. Появились сообщения с очевидными признаками хакерской атаки. Сейчас работу возобновляют: к этому привлечены команда приложения и Минцифры. Думаю, в ближайшее время ее удастся наладить", - рассказал спикер.

Игнат также отметил, что приложение и Силы безопасности и обороны - это разные системы оповещения. Население уведомляют ГСЧС и органы гражданской защиты.

Воздушные силы работают в штатном режиме на собственных площадках в социальных сетях, в частности Telegram, Viber и WhatsApp.

"Мы стараемся как можно быстрее сообщать об угрозах, особенно о баллистических и ракетных ударах", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" перестало работать.

На его сайте появилась красная тревога по всей Украине и сообщения о якобы химической угрозе и уличных боях в Киеве.

Как сообщал РБК-Украина, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что приложение взломали. По его словам, информация об указанных угрозах не соответствует действительности.

Также мы писали, что в Минцифры советуют включить экстренные уведомления на смартфоне. Они поступают даже в беззвучном режиме.

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