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Приложение "Воздушная тревога" могли взломать: В Воздушных силах ответили, есть ли радиационная опасность

23:26 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Приложение "Воздушная тревога" могли взломать: В Воздушных силах ответили, есть ли радиационная опасность Фото: Приложение Воздушная тревога (Getty Images)
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В воскресенье вечером, 1 ноября, в Украине перестал работать приложение "Воздушная тревога", а также были сообщения о якобы химической угрозе в Киеве. Вероятно, приложение подверглось враждебному влиянию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Заметим, что вечером примерно в 22:50 в сети стала появляться информация о якобы химической угрозе, радиолокационной опасности, а также уличных боях в Киеве. Такую информацию выдавал приложение "Воздушная тревога", а также на сайте приложения распространилась красная тревога по всей Украине.

Приложение &quot;Воздушная тревога&quot; могли взломать: В Воздушных силах ответили, есть ли радиационная опасность

Однако в действительности вся эта информация не соответствовала действительности. После этого экс-руководитель ЦПИ Андрей Коваленко предположил, что мог произойти несанкционированный доступ к приложению.

"Может быть кибератака, ждите официальных сообщений", – добавил он.

Спустя еще некоторое время вероятную кибератаку подтвердили непосредственно Воздушные силы ВСУ.

"Внимание; Вероятно приложение "Воздушная тревога" подверглось враждебному влиянию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!", - говорилось в сообщении.

Между тем в ЦПИ предположили, что приложение подверглось взлому и сейчас распространяется информация относительно уровней угроз, не соответствующая действительности.

Обновлено в 23:37

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подтвердил, что приложение "Воздушная тревога" было сломано.

Между тем, в КГГА заявили, что приложение "Киев цифровой" и уличная система оповещения работают штатно и сообщают об опасности в случае ее возникновения. На эту минуту тревоги в Киеве нет.

Что еще важно знать

Напомним, что в Киеве на фоне отключений света в сети появилась информация о якобы угрозе эпидемий инфекций. Однако в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МОХ" заявили, что вспышки опасных заболеваний не зафиксированы.

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