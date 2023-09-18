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Буданов спрогнозировал, когда в России закончится поток оружия

Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Руководитель главного управления разведки Украины рассказал, сколько времени продержится экономика РФ и когда прекратится поток оружия в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника ГУР Кирилла Буданова The Economist.

Главный разведчик Украины рассказал, что российские ресурсы иссякают, экономика РФ продержится лишь до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026-м, "возможно, раньше".

"Если все хорошо и ресурсов в России достаточно, то почему они их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать", - сказал Буданов о переговорах Путина с главой КНДР.

Российская экономика

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы России в 2022 году выросли на 9,2% и составили примерно 86,4 млрд долларов, что эквивалентно 4,1% ВВП.

Издание Bloomberg утверждало, что российская военная экономика после санкционного удара восстанавливается и может вернуться к своему довоенному уровню уже в следующем году, но стремление Кремля увеличить численность армии может свести на нет эту цель.

Сотрудничество РФ и КНДР

На этой неделе северокорейский диктатор Ким Чен Ын на собственном бронепоезде прибыл в Россию, где 13 сентября встретился с Путиным. Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов от КНДР.

Подробнее о поставках оружия из КНДР в Россию читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

 

 

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Российская ФедерацияГУРКирилл Буданов