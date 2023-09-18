UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов спрогнозував, коли в Росії закінчиться потік зброї

Фото: керівник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Керівник головного управління розвідки України розповів, скільки часу протримається економіка РФ та коли припиниться потік зброї в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданова The Economist.

Головний розвідник України розповів, що російські ресурси вичерпуються, економіка РФ протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться у 2026-му, "можливо, раніше". 

"Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати", - сказав Буданов про переговори Путіна з главою КНДР. 

Російська економіка

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові витрати Росії в 2022 році зросли на 9,2% і становили приблизно 86,4 млрд доларів, що еквівалентно 4,1% ВВП.

Видання Bloomberg стверджувало, що російська військова економіка після санкційного удару відновлюється і може повернутися до свого довоєнного рівня вже в наступному році, але прагнення Кремля збільшити чисельність армії може звести нанівець цю мету.

Співпраця РФ і КНДР

Цього тижня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на власному бронепоїзді прибув в Росію, де 13 вересня зустрівся з Путіним. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР.

Детальніше про постачання зброї з КНДР в Росію читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРКИрило Буданов