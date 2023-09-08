Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов

По словам эксперта, Россия сможет перекрыть дефицит снарядов за счет возможных поставок из Северной Кореи лишь частично. И сейчас пока сложно сказать, нужны ли они стране-агрессору для текущих боевых действий, или в качестве запаса.

"Я думаю, в первую очередь нужны именно снаряды. КНДР не маленькая, но и не очень большая страна. Сейчас россияне ищут советские калибры, как мы в начале войны. Возможно, их арсеналы исчерпываются или им нужен запас на будущее. Не только на текущие боевые действия", - уточнил Фесенко.

В свою очередь военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что он не уверен в том, что Северная Корея пойдет на поставки снарядов России, как это уже сделал Иран.

"Потому что если бы у России было что-то, что могло заинтересовать КНДР, то уже давно сотрудничали как с Ираном. С Ираном у них есть контракт на истребители Су-35, на учебно-боевые самолеты Як-130, то есть взаимный интерес есть. Как по мне, у Северной Кореи такой заинтересованности нет. Вернее, скорее всего ей нужно то, что Россия пока не может ей предоставить", - рассказал Коваленко.

Возможные поставки оружия из КНДР в Россию

Напомним, последние несколько недель американские официальные лица предупреждают о том, что переговоры между Россией и Северной Кореей насчет поставок оружия активно продвигаются.

На фоне такой информации стало известно о запланированной встрече между диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, которая состоится в ближайшие дни

Американские чиновники начали предупреждать КНДР о последствиях в случае, если она начнет передавать свое оружие России для войны против Украины.

Более детально о том, почему Россия ищет союза с Северной Кореей можете узнать в материале РБК-Украина.