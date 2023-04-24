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Украина увеличила военные расходы на 640%, а для РФ война дороже, чем она ожидала, - SIPRI

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 10:36
Украина увеличила военные расходы на 640%, а для РФ война дороже, чем она ожидала, - SIPRI Фото: рост военных расходов Украины стал рекордным в истории (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Военные расходы Украины в 2022 году выросли 640% и достигли 44,0 млрд долларов. Это самый высокий годовой прирост военных расходов страны, когда-либо зафиксированный в данных SIPRI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В результате увеличения и связанного с войной ущерба для экономики Украины военное бремя (военные расходы в процентах от ВВП) подскочило до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2% в 2021 году.

По данным SIPRI, военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году и составили примерно 86,4 млрд долларов. Это эквивалентно 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году по сравнению с 3,7% ВВП в 2021 году.

Данные, опубликованные Россией в конце 2022 года, показывают, что расходы на национальную оборону, крупнейший компонент российских военных расходов, в номинальном выражении уже на 34% выше, чем в бюджетных планах, составленных в 2021 году.

"Разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала", - сказала доктор Люси Беро-Судро, директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Напомним, по данным SIPRI, Украина в 2022 году вышла на третье место по импорту основных вооружений благодаря военной помощи США и многих европейских государств после российского вторжения. Украина уступает Катару и Индии.

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