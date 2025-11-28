ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Российская экономика падает? Эксперт назвал истинное положение дел

Россия, Пятница 28 ноября 2025 17:50
UA EN RU
Российская экономика падает? Эксперт назвал истинное положение дел Фото: Экономика страны-агрессора начинает переходить к технической рецессии
Автор: Дмитрий Сидоров

На сегодня российская экономика начинает переходить от застоя (стагнации) к падению, такое состояние называется "техническая рецессия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, которое опубликовано в статье"Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву".

"Когда в России появляются фразы о стагнации, я не согласен. Диагноз для российской экономики по состоянию на сейчас - это техническая рецессия", - убежден Иван Ус.

Он отметил, что в отличие от официальной статистики в РФ, которая не показывает реальное положение дел, российские банкиры уже говорят о падении ВВП в первом и втором кварталах этого года.

В теории экономики, когда два квартала подряд есть падение к предыдущему кварталу, такая ситуация называется "техническая рецессия", то есть уже не замедление, но еще и не полноценное падение, объясняет эксперт.

Данные Всемирного банка свидетельствуют, что ВВП России в 2023-2024 годах рос на 4,1-4,3% соответственно и составил 2,07 и 2,183 триллионов долларов. По результатам 2025 года этот показатель прогнозируется на уровне 0,6% (прогноз МВФ, который был опубликован агентством Bloomberg 14 октября 2025 года).

Напомним, российская экономика продолжает терять позиции на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.

В начале сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.

24 ноября агентство Reuters опубликовало прогноз, что по итогам ноября доходы российского бюджета от нефти и газа могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Экономика РФ
Новости
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает