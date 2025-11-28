Российская экономика падает? Эксперт назвал истинное положение дел

На сегодня российская экономика начинает переходить от застоя (стагнации) к падению, такое состояние называется "техническая рецессия".

"Когда в России появляются фразы о стагнации, я не согласен. Диагноз для российской экономики по состоянию на сейчас - это техническая рецессия", - убежден Иван Ус.

Он отметил, что в отличие от официальной статистики в РФ, которая не показывает реальное положение дел, российские банкиры уже говорят о падении ВВП в первом и втором кварталах этого года.

В теории экономики, когда два квартала подряд есть падение к предыдущему кварталу, такая ситуация называется "техническая рецессия", то есть уже не замедление, но еще и не полноценное падение, объясняет эксперт.

Данные Всемирного банка свидетельствуют, что ВВП России в 2023-2024 годах рос на 4,1-4,3% соответственно и составил 2,07 и 2,183 триллионов долларов. По результатам 2025 года этот показатель прогнозируется на уровне 0,6% (прогноз МВФ, который был опубликован агентством Bloomberg 14 октября 2025 года).