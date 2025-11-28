Российская экономика падает? Эксперт назвал истинное положение дел
На сегодня российская экономика начинает переходить от застоя (стагнации) к падению, такое состояние называется "техническая рецессия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, которое опубликовано в статье"Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву".
"Когда в России появляются фразы о стагнации, я не согласен. Диагноз для российской экономики по состоянию на сейчас - это техническая рецессия", - убежден Иван Ус.
Он отметил, что в отличие от официальной статистики в РФ, которая не показывает реальное положение дел, российские банкиры уже говорят о падении ВВП в первом и втором кварталах этого года.
В теории экономики, когда два квартала подряд есть падение к предыдущему кварталу, такая ситуация называется "техническая рецессия", то есть уже не замедление, но еще и не полноценное падение, объясняет эксперт.
Данные Всемирного банка свидетельствуют, что ВВП России в 2023-2024 годах рос на 4,1-4,3% соответственно и составил 2,07 и 2,183 триллионов долларов. По результатам 2025 года этот показатель прогнозируется на уровне 0,6% (прогноз МВФ, который был опубликован агентством Bloomberg 14 октября 2025 года).
Напомним, российская экономика продолжает терять позиции на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.
В начале сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.
24 ноября агентство Reuters опубликовало прогноз, что по итогам ноября доходы российского бюджета от нефти и газа могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года.